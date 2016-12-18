خشکسالی ۷۲۰ میلیارد تومان به خراسان جنوبی خسارت زد

سیدابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی ۹۴-۹۵ خشکسالی بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان به خراسان جنوبی خسارت زده که بیشترین حجم آن به بخش زراعی و باغی بوده است.

وی با اشاره به اینکه از این میزان ۸۰ درصد به بخش زراعی و باغی بوده است، بیان کرد: بروز خشکسالی های متمادی در سال گذشته سبب خسارت ۵۸۰ میلیارد تومانی به بخش کشاورزی استان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از خسارت ۱۴۰ میلیارد تومانی آثار ثانویه خشکسالی به استان در سال زراعی گذشته خبر داد و گفت: این خسارات در بخش های محیط زیست، دامپزشکی، عشایری و منابع طبیعی بوده است.

خسارت ۷۰ میلیارد تومانی به بخش عشایری

میرجلیلی اضافه کرد: حدود ۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بخش عشایری استان بوده است.

وی همچنین به دیگر آثار ثانویه خشکسالی در استان اشاره کرد و افزود: خشکسالی و کمبود منابع آبی سبب فرونشست زمین در دشت های سرایان، فردوس، اسفدن و قاین شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این فرونشست ها علاوه بر اینکه سبب کاهش نفوذ پذیری آب شده بلکه سفره های آب زیرزمینی را نیز از بین برده است، عنوان داشت: یعنی در صورت بارندگی نیز ظرفی برای ذخیره آب وجود نداشته که این یک هشدار جدی برای کشاورزان است.

کاهش کیفی و کمی منابع آبی

میرجلیلی، بروز آفات گیاهی و نباتی را از دیگر آثار ثانویه خشکسالی در استان عنوان کرد و افزود: بروز آفاتی از جمله کرم خراط و کرم سرشاخه خوار طی سال های اخیر سبب از بین رفتن درختان و عرصه های طبیعی استان شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر همه این ها اکنون بعد از ۱۸ سال خشکسالی علاوه بر اینکه منابع آبی استان از نظر کمی کاهش یافته، از نظر کیفی نیز کاهش داشته و گوارایی خود را از دست داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی است، عنوان داشت: از این رو اجرای سیستم های آبیاری و بهره وری درست آب در این بخش نقش زیادی در کاهش برداشت از منابع آبی دارد.

میرجلیلی افزو: در این راستا طی سال های گذشته با انجام اقدامات حفاظتی اعم از نصب کنتورهای هوشمند و اجرای سیستم های نوین آبیاری ۲۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب شده است.