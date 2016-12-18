شهرام موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۴۴ سویه بیماری‌زا حدود هشت تا ۱۰ سویه این بیماری‌ها بین دام و انسان مشترک است و برای بخش کشاورزی همه این ۱۴۴ سویه مهم و خطرزا و تیپ A برای حیوانات اهلی است.

وی توجه و داشتن آمادگی در هنگام شیوع این بیماری همکاری همه نهادهای اجرایی نظارتی و قضایی استان اصفهان را یک ضرورت در ساعات اولیه شیوع بیماری برای جلوگیری از خسارت های کشاورزی و انسانی مورد تاکید قرار داد.

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات بیمه ای محصول کلزا، گفت: سیاست بیمه محصول کلزا درسطح وزارت انجام شده و این امر محقق خواهد شد.

وی تشکیل کمیته‌های دامپزشکان معین را اتفاق مثبت دانست که از طریق سازمان دامپزشکی کشور به استان ها ابلاغ شد و افزود: استان اصفهان از اولین استان هایی بوده است که اعضای کمیته‌ها را انتخاب و جلسات را میان گروه‌های مختلف تشکیل داده است.