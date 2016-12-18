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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس با دائمی شدن سهمیه دانشگاه خانواده‌های ایثارگران مخالفت کرد

مجلس با دائمی شدن سهمیه دانشگاه خانواده‌های ایثارگران مخالفت کرد

نمایندگان مجلس اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان از ماده ای از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سهمیه دانشگاه خانواده های ایثارگران را حذف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بند ب ماده ۳ این لایحه و تبصره های آن را که مقرر کرده بود کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی باید ۲۵ درصد سهمیه ورود به دانشگاه و بورسیه دانشگاه را به همسر و فرزند ایثارگران و جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند، حذف کردند.

طبق این بند مقرر بود وزارتخانه های علوم، بهداشت و کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دستگاه های اجرای موضوعه ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانی ۲۵ درصد از سهمیه های ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، بورسیه های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی و دوره های دکتری تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.

طبق تبصره این بند نیز مقرر شده بود کسب حداقل ۷۰ درصد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی است.

این بند جایگزین ماده ۷۰ قانون خدمات رسانی ایثارگران قرار بود شود.

کد مطلب 3852882

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    نظرات

    • توحید IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      یعنی الان سهمیه دانشگاه لغو شد؟
    • سعید IR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
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      اصلا سهمیه در کنکور دکتری 96 هنوز هم وجود داشت. من ثبت نام کردم هنوز توی فرم ثبت نام بود. اگر سهمیه حذف شده بود توی فرم ثبت نام نمیومد. شاید فکر کنید که شاید دانشگاه ها بخوان از این طریق به ایثارگرانی که بعد پذیرفته میشن کمک کنن و این فرم فقط برای شناسایی این افراده. در جواب باید گفت در صورتی که این افراد قبول شوند پس از قبول شدن هم امکان شناسایی اونها وجود داره.

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