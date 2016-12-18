به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بند ب ماده ۳ این لایحه و تبصره های آن را که مقرر کرده بود کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی باید ۲۵ درصد سهمیه ورود به دانشگاه و بورسیه دانشگاه را به همسر و فرزند ایثارگران و جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند، حذف کردند.

طبق این بند مقرر بود وزارتخانه های علوم، بهداشت و کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دستگاه های اجرای موضوعه ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانی ۲۵ درصد از سهمیه های ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، بورسیه های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی و دوره های دکتری تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.

طبق تبصره این بند نیز مقرر شده بود کسب حداقل ۷۰ درصد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی است.

این بند جایگزین ماده ۷۰ قانون خدمات رسانی ایثارگران قرار بود شود.