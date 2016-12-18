به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معینی در حالی از هیات مدیره استقلال استعفای شفاهی داده که قبل از جلسه هیات مدیره خیلی ها تصور می کردند حسن زمانی عضو هیات مدیره است که مخالفان زیادی دارد و احتمال کناره گیری اش از استقلال وجود دارد اما در کمال تعجب مسعود معینی بود که به صورت شفاهی استعفا داد.

در واقع این اتفاق و اخبار پس از آن جلسه نشان داد که مخالفان علیرضا منصوریان در هیات مدیره تعدادشان کم نیست و نصف تعداد را در بر می گیرند. در این شرایط باید گفت وضعیت برای ادامه کار منصوریان خیلی خوب نیست.

دلیل استعفای معینی

پس از جلسه هیات مدیره اگر چه معینی به شدت دلخور به نظر می رسید اما استعفا را زمانی مطرح کرد که متوجه شد حرف هایش در هیات مدیره را برای منصوریان بازگو کرده اند. در واقع معینی تنها نفر فنی هیات مدیره است اما حرف های او را به گوش منصوریان رسانده بودند که این مسئله معینی را به شدت دلخور کرد تا جاییکه برای هیات مدیره پیغام فرستاد که این کارها «کودکستانی» است و درست نیست که حرف های درون جلسه برای منصوریان بازگو شود. معینی به عنوان فرد فنی تیم گفته بود با این کیفیت بازی نمی توانیم به آینده این تیم امیدوار باشیم و البته در مقابل حرف های او و حسن زمانی، سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه موضع مخالف گرفته و تاکید داشته که با همین وضعیت موفق خواهند شد.

تغییرات در راه است

علیرضا منصوریان در یکی از مصاحبه هایش پس از حضور در دفتر وزیر ورزش گفت پیش از تغییرات در درون تیم و میان بازیکنان، تغییرات دیگر و بزرگ تری خواهیم داشت. این حرف چند پیغام داشت که بزرگترینش این بود: «من تعیین می کنم که چه کسی باشد و چه کسی نباشد». در واقع منصوریان راهی را می رود که برخی دیگر هم در همین باشگاه رفته بودند اما تفاوت ماجرا این بود که تیم آنها خوب بازی می کرد و بعضا جام هم می آورد اما تیم منصوریان زیبا بازی نمی کند و نتوانسته نتایج دلخواه را هم بگیرد. در هر صورت با توجه به درگذشت منصور پورحیدری، حالا هیات مدیره استقلال برای رای گیری نیازمند انتخاب عضو جدید است و اگر حرف منصوریان در وزیر ورزش تاثیری کرده باشد حداقل حسن زمانی هم جای خود را به فرد دیگری می دهد مگر اینکه شرایط به گونه ای دیگر جلو برود.

در هیات مدیره برای سرمربی موبایل روشن می گذاشتند

اتفاق خاصی که معینی را دلخور کرد پیش از این به شکلی دیگر در هیات مدیره استقلال رقم می خورد تا جایی که آنجا در هیات مدیره گوشی موبایل را برای سرمربی روشن می گذاشتند و سرمربی همزمان حرف ها را می شنید و در مصاحبه اول کنفرانس خبری علیه مدیری که مخالف وی صحبت کرده بود موضع گیری می کرد و دلیل نتیجه نگرفتن استقلال را همان شخص اعلام می کرد تا هواداران خشمگین را روی سر او بریزد و جالب اینکه برخی هواداران هم چنین می کردند بدون آنکه بدانند اصالتا آن مخالفت ها سازنده بوده یا نه!

توقع از وزیر ورزش و جوانان

توقع از مسعود سلطانی فر وزیر ورزش زیاد است؛ از او توقع می رود که درست تر و دقیق تر حرکت کند. او باید اعضای تصمیم ساز را در هیات مدیره بیشتر کند، با این توضیح که از منظر شخصیتی، آدم ها اینقدر کوچک نباشند که حرف مخالف را به سرمربی تیم برسانند و انشقاق را بیشتر کنند. استقلال هم مدیر فنی و فوتبالی لازم دارد و هم مدیری با شخصیت بالا که بتوانند این باشگاه را برای آینده بسازند.