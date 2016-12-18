مردم مرکزی ازحضور درجوار منابع آبی بپرهیزند/خطرابتلا به آنفلوآنزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان مرکزی، در این اطلاعیه از کمک نیروهای داوطلب مردمی استان در جمع آوری تلفات پرندگان مبتلا به آنفلوآنزا در منطقه تالاب میقان طی مدت اخیر قدردانی شده و آمده است: نیازمندی های فعلی مدیریت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تالاب میقان اراک تامین شده است.

این اطلاعیه می افزاید: در صورت نیازمندی از نیروهای تخصصی استفاده می شود اما به منظور جلوگیری از انتشار بیماری، مردم تا اطلاع ثانوی از هر گونه ورود به تالاب ها به ویژه تالاب میقان، سدها و دریاچه ها خودداری کنند و اطلاعات در خصوص این بیماری و وضعیت تالاب میقان از طریق رسانه ها به مردم اعلام خواهد شد.

گفتنی است بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از ابتدای آذرماه جاری در پرندگان مهاجر منطقه تالاب میقان مشاهده شده و تاکنون تلفات زیادی در پرندگان این منطقه برجای گذاشته است.