ایجاد ۱۷مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی در سومین کنگره ساخت بیمارستان گفت: ۲۴ درصد از منابع طرح تحول نظام سلامت در حوزه توسعه زیرساخت های درمان هزینه شد و ۱۱۰۰ پروژه در ۱۰ سرفصل به بهره برداری رسید و یا در حال انجام است.

وی با اشاره به بازسازی بیش از ۲.۵ میلیون متر مربع فضای بستری در ۵۷۰ بیمارستان وزارت بهداشت، افزود: نوسازی کامل ۳۹ هزار تخت بیمارستانی کشور با استفاده ۱۰۰ درصدی از تولیدات داخلی، تامین ۲۷۵۰۰ قلم تجهیزات پزشکی سنگین و متوسط برای بیمارستان ها، از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت بوده است.

معاون درمان وزارت بهداشت از ساخت ۲۵۰ پلی کلینیک تخصصی جدید شامل ۶۴۴۰ مطب برای فعالیت پزشکان خبر داد و گفت: ساخت تعداد ۱۸۰۰ واحد اختصاصی زایمان(LDR ) در ۳۶۶ بیمارستان و افتتاح ۸۴۸ واحد آن در سال جاری، از دیگر اقدامات وزارت بهداشت بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به ویژه در ۶ استان فاقد مرکز و توسعه و تجهیز ۲۴ مرکز درمان ناباروری موجود، اظهارداشت: ساخت و گسترش ۱۲۰ بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور و نوسازی بخش اورژانس در سایر بیمارستان ها، از جمله اقدامات وزارت بهداشت در نوسازی بیمارستان های دولتی بوده است.

آقاجانی به افتتاح ۱۷۱۴ تخت ICU در ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ و ۷۰۰ تخت مراقبت ویژه جدید تا پایان سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: ساخت ۱۸۲ مرکز ارائه خدمات تشخیصی، غربالگری و خدمات درمانی سرطان در سه سطح در سراسر کشور، استاندارد سازی و توسعه ۹ مرکز تخصصی درمان سوختگی و توسعه ۱۸۵ تخت ویژه سوختگی (BICU) و همچنین استاندارد سازی و توسعه بخش های مسمومیت موجود و راه اندازی ۹ بخش جدید، از دیگر برنامه های طرح تحول سلامت بوده است.