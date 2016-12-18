حجت‌الاسلام رضا احمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجلاس استانی نماز در خراسان شمالی در تاریخ یکم دی‌ماه امسال با محوریت «نقش نماز در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه اجلاس نماز می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد، افزود: در این اجلاس از اقشار مختلف و دستگاه‌های اجرایی که درزمینهٔ توسعه و ترویج فرهنگ نماز رتبه برتر را کسب کرده‌اند تقدیر می‌شود.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان‌شمالی بابیان اینکه اجلاس استانی نماز در محل سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار می‌شود، گفت: محمدحسین رضایی نماینده رئیس‌جمهور در امور نماز در این مراسم سخنرانی می‌کند.

حجت‌الاسلام احمدی فر، خراسان شمالی را یکی از استان‌های شاخص در اشاعه فرهنگ نماز در جامعه اعلام و بیان کرد: با ترویج فرهنگ نماز در جامعه می‌توان از بسیاری ناهنجاری‌ها پیشگیری کرد تا شاهد جامعه‌ای سالم باشیم.