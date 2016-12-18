واکسیناسیون تب برفکی ۱ میلیون رأس دام سبک در اردبیل آغاز شد

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تب برفکی از جمله بیماریهای استراتژیک دام محسوب میشود که در طول سال برای دام سبک و سنگین انجام میشود.
وی با تأکید به ضرورت مراقبت از شیوع این بیماری اضافه کرد: برنامه واکسیناسیون برای دامهای سبک و سنگین در طول سال منظور شده و در نوبت دوم واکسیناسیون دام سبک شامل گوسفند و بز در استان انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید به واکسیناسیون بیش از یکمیلیون رأس دام سبک در این طرح اضافه کرد: به مدت ۳۵ روز کاری طرح واکسیناسیون اجرا میشود.
صالحی تأکید کرد: واکسن تب برفکی به دلیل اینکه در خود کشور تولید میشود، به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار میگیرد و برای اجرای طرح نیز به میزان کافی واکسن در اختیار استان قرار گرفته است.
وی پیشگیری از بیماریهای دام را یکی از مهمترین سیاستهای کنترلی دامپزشکی دانست و تأکید کرد: ب ویژه در کنترل بیماریهای استراتژیک دامپزشکی استان از تمامی ظرفیت خود استفاده میکند.
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