گذر امواج ناپایدار ضعیف از روی استان اصفهان

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر این اساس طی این مدت وضعیت جوی به‌صورت صاف تا کمی ابری در برخی مناطق گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی بیان داشت: دما در بیشتر مناطق استان اصفهان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد: امروز هوای اصفهان، صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد همراه است.

وی بیان داشت: فردا هوا صاف تا قسمتی ابری، غبار محلی و گاهی وزش باد پیش بینی شده است.

خدابخش با بیان اینکه از اواسط هفته قبل تاکنون هوای سالم در اصفهان حاکم است، اضافه کرد: بررسی نقشه ­های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار از روی استان اصفهان است که بر این اساس طی چند روز آینده هوایی سالم در کلان شهر اصفهان پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص کیفی هوا امروز روی ۸۴ است که کمترین میزان آلودگی را خیابان رودکی با شاخص ۷۲ و بالاترین میزان آلودگی را میدان احمد آباد با ۹۱ دارد.