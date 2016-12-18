دشمنان با جنگ ترکیبی به مقابله با ما برخاسته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، همزمان با هفته پژوهش، سردارسرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جمع هیئت رئیسه و روسای دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس تهران با گرامیداشت هفته پژوهش اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس می تواند در حرکت علمی کشور نقش مهمی ایفا کند و در این زمینه نهضت فکری ایجاد کند.

سردار حاجی زاده با برشماری اهمیت پرداختن به پژوهش، خاطرنشان کرد: موضوع پژوهش و تحقیق برای ما یک انتخاب نیست، بلکه یک مسئله اضطراری بوده و دستیابی به خودکفایی از طریق پژوهش یک ضرورت قطعی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با ائتلافی از دشمنان مواجه بوده ایم، گفت: این رویارویی تمام حوزه ها از قبیل دیپلماسی و اقتصاد، عملیات ویژه و چریکی، جنگهای کلاسیک، جنگهای روانی و تبلیغاتی، حملات سایبری و حمایت از فتنه گران را شامل می شود.

سردار حاجی زاده با بیان اینکه دشمنان با راهبرد جنگ ترکیبی به مقابله با ما برخاسته اند، گفت: در همین راستا و در مقطع کنونی آنان با استفاده تیم های نخبه در امور مذاکره، بخشی از آنچه را که قبلاً از ما گرفته اند را به ما باز می گردانند.

وی در ادامه با یادآوری نقش دانشگاه ها دردفع تهدیدات دشمنان انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد، با وجود تمام این تهدیدات باید اتکای ما به توانمندی های داخل کشور باشد و در حوزه های نظامی و غیر نظامی بومی سازی کنیم.

سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه اگر دشمنان اطراف ما را حصار بکشند در ارتقای توانمندی، دانش و تولید در حوزه دفاعی بویژه در صنعت موشکی متوقف نخواهیم شد، اظهار کرد: این مهم با استفاده از توان دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان محقق شده و بحمد الله امروز در حوزه های مختلف دفاعی و پدافندی به خودکفایی رسیده ایم.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در پایان با تاکید براینکه باید تمام تلاش خود را بمنظور محقق کردن منویات مقام معظم رهبری به کار ببندیم گفت: این حرکت جهادی می تواند در حوزه غیر نظامی نیز رخ دهد و دانشگاه ها باید وارد این حوزه شوند تا مطالبات رهبری محقق گردد.

در ابتدای این مراسم دکتر احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به توانمندی های علمی و فنی نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: با توجه به پیشرفت های علمی شگفت انگیز بدنه سپاه، بویژه نیروی هوافضا لازم است تا پیوند میان مراکز دانشگاهی و نظامی بیش از پیش برقرار شد ه و دانشگاه تربیت مدرس آماده است تا با همکاری منسجم میان این دو نهاد بتواند در این مسیر مفید واقع شود.