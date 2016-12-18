تجارت با عمان هنوز به نقطه قابل قبولی نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، آناهیتا فرزام پیش ازظهر یکشنبه در نشست با هیئت عمانی در بندرعباس ضمن خوش آمد گویی از سوی ریاست اتاق مشترک اظهار داشت: اتاق ایران و عمان تمام تلاش خود را برای از میان بردن موانع رشد روابط اقتصادی ایران و عمان انجام خواهد داد و تلاش خواهد کرد که طرفین عمانی و ایرانی هردو بتوانند شرکای مناسب خود را در ایران و عمان بیابند.

وی افزود: حل مشکلات بانکی از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، انتقال پول و ضمانت نامه های بانکی می تواند در گسترش حجم روابط تجاری بین ایران و عمان تاثیر بسزایی داشته باشد که با رایزنی های صورت گرفته از طرف اتاق مشترک ایران و عمان با بانک مرکزی عمان ،بانک مرکزی ایران و بانک های خصوصی ایرانی و عمانی این مهم در حال پیشرفت است.

این مسئول تصریح کرد: گسترش روابط تجاری ایران و عمان منوط به حل مشکلات بانکی و جابجایی پول است که امید است با رایزنی های صورت گرفته این مشکل هر چه زودتر برطرف شود.

فرزام اضافه کرد: اتاق ایران و عمان در حال رایزنی برای دسترسی تجار به بازارهای عراق، پاکستان و افغانستان است و ما همچنین در حال آمادگی برای حضور در بندر و منطقه آزاد صحار هستیم که محل مناسبی برای قطب مواد غذایی در منطقه است.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عمان اضافه کرد: بندرعباس و چابهار می تواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان و صادرات به کشور های حوزه CIS و همسایه ایران باشد.

وی بیان داشت: همچنین ایران برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا، هند آمریکا و اروپا می تواند کالاهای خود را از طریق بندر و منطقه آزاد صحار صادر نماید که این مقوله به اهمیت پیش از بیش مناطق یاد شده می افزاید.

فرزام افزود: همچنین بندر دقم نیز بستر مناسبی در زمینه های پتروشیمیایی معدنی سیمان ساختمانی ، المینیوم ،تولید ماشین آلات است.

وی ادامه داد: کشور عمان یکی از بهترین کشورهای دارای روابط سیاسی با ایران است و بازار کشور عمان از جمله بازارهای هدف تجار هرمزگانی است که فاصله نزدیک و کاهش هزینه های حمل و نقل، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، علاقمندی مردم عمان به تولیدات ایران، تجربه موفق بازرگانان هرمزگان در کشور عمان ، اهمیت حضور تجار این استان در بازار عمان را دوچندان کرده است.

یادآور می شود کشور عمان هم اکنون با دارا بودن ۳۱۰ هزار کیلومتر مربع مساحت، دومین کشور بزرگ حوزه خلیج فارس می باشد و به طور قطع این وسعت، شرایط خاصی برای برنامه های توسعه ای این کشور فراهم کرده است.

مناطق آزاد و ویژه، صنایع بزرگ، ۲۲ بندرصیادی، خطوط حمل نقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی و دسترسی آسان به آبهای آزاد از جمله مهمترین مزیتهای استان هرمزگان است.