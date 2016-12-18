به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، نصراله آبادیان ضمن اعلام این خبر افزود: درعملیات بازسازی واحیای بافت تاریخی میدان وحدت اسلامی طراحی و نظارت از سوی سازمان زیبا سازی شهر تهران و اجرای طرح از سوی اداره زیبا سازی این منطقه در حال است.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: برای احیای بافت تاریخی این میدان ضمن آرام‌سازی بصری؛ کلیه زوائد بصری محیط پیرامون حذف و جداره‌های شهری آن پیرایش می‌شود.

آبادیان در ارتباط با اقدامات پیش‌بینی شده برای افزایش تردد عابر پیاده گفت: برای تسهیل تردد عابران پیاده و احیای تعامل اجتماعی در محدوده میدان وحدت اسلامی با اولویت بخشیدن به حرکت پیاده به جای سواره با حذف پل عابر، محدوده میدان سنگ فرش و پیاده‌راه‌سازی می‌شود.

به گفته شهردار منطقه ۱۱میدان وحدت اسلامی (شاپور سابق) که در محدوده حصار ناصری قرار دارد؛ از میادین قدیمی شهر تهران است که در گذشته نقش یک میدان را داشته است اما رفته‌رفته با حرکت خودروها از این نقش کاسته و حضور عابر پیاده در آن کاهش یافته است.