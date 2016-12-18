اختصاص ۲۵% از تسهیلات بانکی به کشاورزی از نقاط قوت برنامه ششم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، با بیان اینکه قانون برنامه پنجم یک بار تمدید شده و دیگر قابل تمدید نیست، تاکید کرد: بودجه سال آینده نیز باید بر اساس برنامه ششم بررسی و تصویب شود.

وی برنامه ریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را از جمله احکام مورد توجه در برنامه ششم توسعه خواند و گفت: ۳ درصد از این میزان باید بر اساس بهره وری محقق شود که در این لایحه به آن توجه شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در این لایحه دولت موظف شده است که بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی خود را در طول سال های اجرای برنامه به تامین اجتماعی پرداخت کند؛ همچنین توجه به منابع بخش سلامت از دیگر نقاط قوت برنامه ششم است.

قربانی تصریح کرد: در این لایحه بر اختصاص ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی و توسعه بیمه محصولات کشاورزی تاکید شده که از نقاط قوت دیگر برنامه است.