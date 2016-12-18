جمعی از خلبانان میگ ۲۹ و اف ۵ فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دانش آموختگی جمعی از خلبانان MiG-۲۹ (فالکروم) و F-۵ (تایگر) با حضور امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایگاه شهیدفکوری تبریز برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام جلیلی صفت رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، امیر خلبان واحدی فرمانده پایگاه شهید فکوری و جمعی از فرماندهان، مسئولین و کارکنان این پایگاه نیز حضور داشتند.

فرمانده نیروی هوایی در این مراسم ضمن تبریک به خلبانان و اساتید، بر استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود تاکید کرد و در پایان نیز از خلبانان، اساتید خلبانان و کارکنان فنی تجلیل به عمل آمد.