پهلودهی همزمان ۵ فروند نفتکش در جزیره خارگ انجام شد

بوشهر - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش توان صادراتی ایران، گفت: با وجود شرایط نامساعد جوی در جزیره خارگ، پهلودهی همزمان ۵ فروند نفتکش در این جزیره انجام شد.