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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

در شرایط نامساعد جوی

پهلودهی همزمان ۵ فروند نفتکش در جزیره خارگ انجام شد

پهلودهی همزمان ۵ فروند نفتکش در جزیره خارگ انجام شد

بوشهر - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش توان صادراتی ایران، گفت: با وجود شرایط نامساعد جوی در جزیره خارگ، پهلودهی همزمان ۵ فروند نفتکش در این جزیره انجام شد.

سید پیروز موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شرکت پایانه های نفتی ایران برای چابک سازی و شتاب دهی عملیات صادرات نفت ایران اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اضافه کرد: صبح امروز ۵ فروند نفتکش در هوای نامساعد جوی توسط ناوگان عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در اسکله شرقی (تی) جزیره خارگ پهلودهی شدند.

وی افزود: نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های صادراتی نفت ایران بر مبنای اقتصاد مقاومتی در پایانه‌های نفتی ایران در ۹ ماهه اول سال جاری توسط مهندسین فنی داخلی به انجام رسیده است.

موسوی بیان کرد: کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران آمادگی کامل برای اجرای سیاست‌های وزارت نفت در راستای صادرات نفت و میعانات گازی در پایانه‌های نفتی دارند.

کد مطلب 3852942

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