پهلودهی همزمان ۵ فروند نفتکش در جزیره خارگ انجام شد

سید پیروز موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به برنامهریزیهای صورت گرفته در شرکت پایانه های نفتی ایران برای چابک سازی و شتاب دهی عملیات صادرات نفت ایران اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران اضافه کرد: صبح امروز ۵ فروند نفتکش در هوای نامساعد جوی توسط ناوگان عملیات دریایی شرکت پایانههای نفتی ایران در اسکله شرقی (تی) جزیره خارگ پهلودهی شدند.
وی افزود: نوسازی و بهسازی زیرساختهای صادراتی نفت ایران بر مبنای اقتصاد مقاومتی در پایانههای نفتی ایران در ۹ ماهه اول سال جاری توسط مهندسین فنی داخلی به انجام رسیده است.
موسوی بیان کرد: کارکنان شرکت پایانههای نفتی ایران آمادگی کامل برای اجرای سیاستهای وزارت نفت در راستای صادرات نفت و میعانات گازی در پایانههای نفتی دارند.
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