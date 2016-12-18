اصغر نوری درباره اجرای نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود» به خبرنگار مهر گفت: این نمایش قصه زندگی مایرهولد کارگردان بزرگ روس است و برداشت آزادی است که ویسنی یک از آخرین کابوس های مایرهولد در زندان رژیم استالین و قبل از اعدام داشته است. این نمایش در فضایی سوررئال، طنز و مقداری خشونت روایت می شود و همه این ها را با هم دارد.

وی اظهار کرد: در کل فضایی کابوس وار در کل نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود» وجود دارد.

این مترجم متون تئاتری درباره شیوه اجرای نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود» اینگونه توضیح داد: سعی کردم برداشت خود از متن را با هر شیوه ای که می توانم توسط بازیگر اجرا کنم. در این کار تجربه اجرایی که دارم نزدیک به تجربه مایرهولد است که همان جوهر بیومکانیک اوست که می خواهد بازیگران با حرکت، مفهومی را القا کنند.

نوری ادامه داد: روش اجرای ما برای این نمایش، روشی تجربی است و از حداقل دکور استفاده کرده ایم و اثر به بازی بازیگر متکی است.

وی تأکید کرد: بیشتر از اینکه دغدغه ام مایرهولد باشد، فضایی است که تجربه می کند. ویسنی یک نمی خواسته قصه زندگی مایرهولد را تعریف کند بلکه هدف اش به تصویر کشیدن فضای خفقانی است که هنرمند را له می کند. از این رو ما هم در نمایش به عمد به سمت بیومکانیک مایرهولد نرفتیم.

کارگردان نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود» در پایان درباره زمان آغاز اجرای عمومی این اثر، گفت: این نمایش از ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۲۹ آذرماه در سالن اصلی تالار مولوی به صحنه می رود و تا ۲۰ دی ماه به اجرای خود ادامه می دهد و قرار است با حضور آقای فرهاد مهندس پور این نمایش افتتاح شود.

محمدرضا چرختاب، مهرداد نیکجو، دنیا مقدم راد، بیتا آزادی، وحید آجرلو، مصطفی لطیفی خواه، میلاد مرادی، یلدا صرافی و شاهو رستمی بازیگران« ریچارد سوم اجرا نمی شود» هستند . طراحی صحنه نمایش بر عهده اصغر نوری است و هلیا شکری طراح لباس، سالار حسینی فر طراح نور، رحمان آجرلو و سعید لاهوتی موسیقی، ولی محسنی عکاس، مریم قدمی گریم، پوریا عنایی مدیر صحنه، زینب ایوبی منشی صحنه، سید محمد عباسی هارونی، حسین شیرازی و محسن صادقی دستیاران صحنه و آرمین یاری مدیر تولید دیگر عوامل نمایش هستند.

اصغر نوری پیش از این نمایش «طوفان» را بر اساس نمایشنامه ویلیام شکسپیر به زبان فارسی و فرانسوی ترجمه و در قالب اثری مشترک با هنرمندان تئاتر ایران و فرانسه در فستیوال «شکسپیر» فرانسه اجرا کرده است. این اثر در بخش به اضافه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز به صحنه رفت.