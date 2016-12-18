افزایش ۱۰تخت سی سی یو به ظرفیت بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد شاهرود، سید حسین بدیعی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر این دانشگاه خواستار خصوصی شدن بیمارستانهای دانشگاه آزاد شد و بیان داشت: نامهای است که نشان میدهد هشت سال قبل قسمت حقوقی وزارت بهداشت نظر داده که بیمارستانهای دانشگاه آزاد بهعنوان خصوصی تلقی شوند حال سؤال اینجا است که چرا باید بیمارستانهای دانشگاه که بهعنوان خصوصی هستند تعرفه خصوصی را دریافت نکنند درحالیکه هیچ بودجه دولتی را نیز دریافت نمیکنند و بیمارستان دانشگاه که درگذشته بهعنوان یک تهدید شناخته میشد هماکنون به فرصت تبدیلشده است.
وی افزود: ساخت زیرساخت های آموزشی و پژوهشی مانند تجهیز بخش های ای سی سی و سی سی یو در دستور کار دانشگاه آزاد قرار دارد.
رئیس دانشگاه آزاد شاهرود همچنین گفت: سال آتی پنج هزار نفر عضو هیئت علمی به بدنه دانشگاه آزاد کشور اضافه میشود که ۵۸ نفر آن متعلق به استان سمنان است همچنین باید گفت امروز نسبت استاد به دانشجو در استان یک به ۲۷ است و در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود این شاخص یک به ۲۵.۵ برآورد می شود که جایگاه بسیار خوبی در کل کشور است.
بدیعی با بیان اینکه استان سمنان از نظر تعداد استاد به دانشجو از شاخص کشوری بالاتر است، ابراز داشت: در استان از شش نفر پژوهشگر برتر چهار نفر مربوط به دانشگاه آزاد شاهرود هستند که این نشاندهنده تلاش و کوشش اساتید و مجموعه پژوهشی این دانشگاه است همچنین در آخرین ردهبندی گروه تحقیقاتی سایماگو برای سال ۲۰۱۶، دانشگاه آزاد شاهرود در بین ۹۹ دانشگاه و موسسه آموزش عالی برتر ایران در زمینه فعالیتهای پژوهشی و تولید علم قرار گرفت و همچنین در این ردهبندی در بین ۲۰ واحد دانشگاه آزاد کشور در رتبه دوازدهم و در بین واحدهای دانشگاهی استان سمنان نیز رتبه نخست را از آن خود کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط کاهش دانشجو مجموعه مدیریت در دانشگاه به دنبال کاهش وابستگی به شهریه است و هدف ما در این امر تحقق ۳۰ درصدی این وابستگی محسوب می شود و این همان نکته ای است که در بهترین دانشگاههای دنیا هم در حال انجام است لیکن امروز باید از پژوهش دنبال تولید ثروت باشیم نه به عنوان مصرفکننده بودجه دانشگاه که در این راستا هماکنون سه شرکت دانشبنیان دانشگاه تأییدیه خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده و ما نیز فضا را برای شرکتهای دانشبنیان آماده کرده ایم.
در این مراسم از سعید امامیون، نسرین صالحی، محمد محمدیون، محمدرضا عبدلی، بهروز یحیایی و جواد سیفی بهعنوان پژوهشگران برتر تقدیر به عمل آمد.
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