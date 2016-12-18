محمدعلی شریکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات و وضعیت کمبود منابع آبی و اهمیت کشت گلخانه‌ای در استان، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط مناسبی برای کشت گلخانه‌ای در استان فراهم است که به همین منظور از احداث و توسعه کشت گلخانه‌ای با ارائه تسهیلات حمایت می‌کنیم.

وی افزود: کشت گلخانه‌ای در شرایط کنترل‌شده انجام می‌شود و میزان مصرف آب برای این روش بسیار کمتر از کشت در فضای باز و بعضاً تا ۱۰ درصد بوده و بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲.۶ هکتار کشت گلخانه‌ای در استان وجود دارد که سالانه حدود چهار هزار و ۳۷۵ تن، انواع محصولات سبزی و صیفی، دارویی، گل و گیاه از این واحدها تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از گلخانه‌ها در خراسان شمالی دارای سازه‌های چوبی و غیراستاندارد هستند، گفت: در حال حاضر تسهیلات از محل اعتبارات بانکی، تسهیلات تلفیقی و صندوق توسعه ملی با کارمزد ۱۲.۵ درصد و بازپرداخت ۷.۵ سال برای احداث و تجهیز گلخانه‌ها در اختیار متقاضیان گذاشته می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۲ متقاضی برای بهسازی و احداث ۴.۷ هکتار سطح گلخانه به بانک عامل معرفی شدند.

شریکیان بیان کرد: همچنین دو واحد گلخانه‌ای برای احداث و چهار واحد گلخانه برای بهسازی، ۸۴۲ میلیون تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: اسفراین، جاجرم و شیروان بیشترین کشت گلخانه‌ای را در خراسان شمالی دارند.