محمدعلی شریکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات و وضعیت کمبود منابع آبی و اهمیت کشت گلخانهای در استان، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط مناسبی برای کشت گلخانهای در استان فراهم است که به همین منظور از احداث و توسعه کشت گلخانهای با ارائه تسهیلات حمایت میکنیم.
وی افزود: کشت گلخانهای در شرایط کنترلشده انجام میشود و میزان مصرف آب برای این روش بسیار کمتر از کشت در فضای باز و بعضاً تا ۱۰ درصد بوده و بهرهوری تولید افزایش مییابد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲.۶ هکتار کشت گلخانهای در استان وجود دارد که سالانه حدود چهار هزار و ۳۷۵ تن، انواع محصولات سبزی و صیفی، دارویی، گل و گیاه از این واحدها تولید میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی از گلخانهها در خراسان شمالی دارای سازههای چوبی و غیراستاندارد هستند، گفت: در حال حاضر تسهیلات از محل اعتبارات بانکی، تسهیلات تلفیقی و صندوق توسعه ملی با کارمزد ۱۲.۵ درصد و بازپرداخت ۷.۵ سال برای احداث و تجهیز گلخانهها در اختیار متقاضیان گذاشته میشود.
این مسئول تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۲ متقاضی برای بهسازی و احداث ۴.۷ هکتار سطح گلخانه به بانک عامل معرفی شدند.
شریکیان بیان کرد: همچنین دو واحد گلخانهای برای احداث و چهار واحد گلخانه برای بهسازی، ۸۴۲ میلیون تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی دریافت کردهاند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: اسفراین، جاجرم و شیروان بیشترین کشت گلخانهای را در خراسان شمالی دارند.
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