به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد رضا ساکت در خصوص جلسه هماهنگی اختصاصی سازمان تیم های ملی با مسئولین کمیته های جوانان و فنی و توسعه گفت: در ابتدای جلسه ، موضوعاتی که قرار است در جلسه کمیته فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا، به بحث گذاشته شود، توسط مرتضی محصص مطرح و در این باره نظرات کمیته جوانان و سازمان های تیم ملی اخذ شد. این جلسه ۷ ژانویه درکشور ژاپن برگزار می شود و موضوعاتی مانند مجوزحرفه ای باشگاه ها، مدرسین فوتبال، وقت اضافه در فوتبال جوانان ونوجوانان، مدارک مربیان غیرآسیایی، بازیهای زیر ۱۶ و ۱۹سال ،آموزش قوانین در فوتبال، آموزشهای مربوط به جلوگیری ازتقلب، ایجاد روحیه مستقل ورزشی، دوپینگ وارتقای کیفیت فوتبال و زمان فوتبال بحث خواهد شد.

وی افزود: در ادامه طرح استعدادیابی فوتبال که توسط معینی رییس کمیته جوانان تدوین شده و توسط رییس فدراسیون، دبیرکل و نایب رییس فدراسیون تصویب شده، جزییات و نحوه ی اجرای آن مورد بحث و ارزیابی های ویژه قرار گرفت. در طرح استعدادیابی مذکورکه قرار است در سراسرکشور اجرا شود هیاتهای استانی، نقش مهمی را دارند. در این ارتباط کمیته جوانان، دستورالعمل های مرتبط را به شکل مدون تهیه و اعلام خواهد کرد.

مشاور رییس فدراسیون در مورد آموزش دروازه بانی و فراگیر کردن آکادمی دروازه بانی، گفت: در این مورد بحث کلی انجام شده و در نهایت مقرر شد برنامه ریزی های لازم توسط کمیته جوانان انجام و در جلسات بعدی کارگروه نیز پیگیری و مطرح شود.

وی اضافه کرد: درباره میزبانی مسابقات مقدماتی جوانان و نوجوانان آتی که در سال ۲۰۱۷ برگزار می شود، بحث و قرار شد در مورد میزبانی مرحله نهایی در زمره درخواست کنندگان باشیم و از طریق کمیته های جوانان، بین الملل و دبیرکل زمینه میزبانی در حال فراهم شدن است.

ساکت در ادامه گفت: تاکنون ۸ جلسه مهم و کاربردی در حوزه ارتقا و توسعه فوتبال در قالب این کارگروه انجام شده و اعضا باجدیت در جلسات حاضر می شوند. در برخی از این جلسات رییس، دبیر کل و نایب رییس نیز حضور دارند. این جلسه مورد به مورد با دستور کار پیش رفته و این موضوع به تشکیل تیم، استعدادیابی، ارتقای کیفیت آکادمی ها، کاربردی تر شدن جشنواره های نونهالان زیر ۱۲ سال دختر و پسر کمک شایانی کرده است. همچنین ارتقای کمی و کیفی تیم های پایه کشور و تشکیل تیم های زیر ۱۹ ،۱۶ ،۱۳ و ۲۲ در دستورکار قرار گرفته است تا با تشکیل جلسه کمیته فنی به تصمیم گیری های نهایی در این بخش برسیم.

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: رویکرد فدراسیون، گسترش بین المللی در ارتباط با فدراسیون های مختلف دنیاست. در طول یک ماه گذشته شاهد بودید انعقاد تفاهم با فدراسیون فوتبال کشور هلند، در راستای بهره وری های نرم افزاری ، آموزشی و فنی و فوتبال پایه و همکاری های متقابل در این حوزه بوده و در این هفته نیز تفاهم نامه ای با فدراسیون فوتبال کشور ارمنستان منعقد شد.

ساکت افزود: جا دارد از سجادی سفیر پرتلاش ایران در ارمنستان و همکاران وی، شاه حسینی و سلبی صمیمانه تشکر کنم که زمینه انعقاد تفاهم نامه را فراهم کردند. رویکرد این تفاهم نامه بیشتر بحث سخت افزاری است و با هدف ایجاد یک بستر مناسب برای اردوهای تیم های مختلف ملی ایران برای آقایان و بانوان در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی قرار است تا همکاری های مختلفی صورت بگیرد. ضمن اینکه بحث کمک به فوتسال و فوتبال ساحلی ملی ارمنستان از مهمترین برنامه های ما است.

رییس سازمان تیم های ملی گفت: این نگاه الان در فدراسیون فوتبال وجود دارد و با دستور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، کمیته بین الملل موظف شد با تعیین یک مسئول ویژه برای پیگیری تفاهم نامه های موجود در فدراسیون فوتبال با سایر فدراسیونهای کشورهای مختلف مثل ژاپن، ایتالیا، هلند، ارمنستان وکشورهایی که قبلا تفاهم نامه منعقد شده است و نیز گسترش انعقاد این تفاهم نامه ها تا کاربردی تر و اجرایی تر شده و بهره مندی های مناسبی از آن صورت پذیرد.

وی در ادامه بیان کرد: در ماه فروردین ۱۳۹۶ ، رییس فدراسیون فوتبال ارمنستان و همکارانشان، میهمان فدراسیون فوتبال ایران هستند و از بعضی از استانها و یکی ازمسابقات لیگ دیدن خواهند کرد.

وی ادامه داد: در حوزه تیمهای ملی، تمرکزمان بر روی کمپ تیمهای ملی است و تاسیسات مورد نیاز را با همکاری و هماهنگی بخشهای مختلف فراهم و دیدگاه ها و الگوهای کادر فنی تیم فوتبال بخصوص ایده های کارلوس کی روش مدون شده و در اختیار تیمهای ملی قرار گرفته است. در حال حاضر بطور جدی بخش به بخش اجرا و تکمیل خواهد شد تا کمپ در خور شان ایران داشته باشیم.کماکان یکی از مشکلات بزرگ ما، زمین چمن است که در حال رفع معایب آن هستیم.

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: در جلساتی که بامسئولان شهرداری منطقه ۲۲ داشتیم درخواست کردیم در ساخت و تکمیل زمین شماره ۲ تسریع کنند که در این زمینه مولایی شهردار منطقه ۲۲ قول مساعد داد و همکارانشان درحال پیگیری موضوع هستند که بتوانند هرچه سریعتراین پروژه را به پایان برسانند.

وی درخصوص زمین شماره ۲ نیز گفت: زمین شماره ۲ به لحاظ زیر ساخت بطور کامل زه کشی و بالغ بر یک متر و نیم لایه های سطح شامل شن، ماسه، ریگ ،لوله های زهکش، فواره ها، برق کشی کف زمین انجام شده و ما در مرحله هیتینگ هستیم. زمین شماره ۱ هم در دستور ریاست فدراسیون قرار گرفته و این پروژه هم در حال برنامه ریزی هستیم تا اتفاقات دیگری بیفتد. از دیگر اقدامات آن مجموعه، سالنهای بدنسازی ، استخر و مجموعه های ذیربط است که در حال تکمیل و اجرا است و کمک می کند تا ما یک مجموعه مناسب داشته باشیم.

مشاور رییس فدراسیون در مورد تیم های ملی جوانان و نوجوانان افزود: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین کادر تیمهای ملی جوانان نوجوانان وجود دارد و بخشهای مختلف فدراسیون مثل کمیته جوانان و سازمان تیم های ملی درتلاشند تا این عزیزان بتوانند برنامه های آماده سازی خودشان را با قوت برای حضور در جام جهانی پیش ببرند. خوشحالیم که تیم ملی فوتسال هم در رده های سنی بزرگسالان و زیر ۲۰ سال فعالیت خود را آغازکرده است ودر این زمینه استعداد یابی های خوبی صورت گرفته است.

وی درپایان افزود: امیر حسین پیروانی بطور خاص با کادر بسیار فعالش کل استعدادهای رده جوانان را در کل کشور رصد می کنند و عباس چمنیان هم این کار را انجام میدهند و به دنبال این هستند که هیچ استعدادی از نظرشان دور نماند. همین اتفاق در فوتسال نیز دارد رخ میدهد و در بخش فوتبال ساحلی هم در این مورد فعالیتهای خوب رخ داده است. اردوهای آماده سازی این تیم آغاز شده که جا دارد از استانهایی هم که در این قالب به ما کمک می کنند از آنها تشکر کنم و درخواست ما از استانها این است که در بخش فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همکاری کنند و زمینه برگزاری اردوهای تیم ملی را فراهم کنند .

ساکت در مورد فوتبال بانوان گفت: دراین زمینه نیز جلسات متمرکز و مستمری بین کمیته های فنی و توسعه، جوانان و سازمان تیم های ملی با حضور دکترصوفی زاده- سرپرست کمیته بانوان برگزار می شود تا دیدگاههای فنی مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. بهر حال باتوجه به اینکه بیش از یک دهه از فعالیت و حضور قدرتمند و فنی فوتبال و فوتسال بانوان می گذرد، این تیمها مورد توجه هستند و در همین قالب هم همکاریهایی بین سازمان تیم های ملی، کمیته های بانوان، فوتسال، فوتبال ساحلی ، جوانان و همچنین کمیته فنی و توسعه با توجه به تاکیدات و سفارشات مکرر ریاست فدراسیون و هیات رییسه فدراسیون وجود دارد و برنامه ها در حال جلو رفتن هستند.

رییس سازمان تیم های ملی در پایان در مورد تامین البسه تیم های ملی گفت: کلیه نیازمندی های البسه تیم های ملی تا سال ۱۳۹۶ استخراج و جز به جز آن به کمیته اقتصادی ارسال شده تا به موقع از نیازمندیهای تیم ها باخبر باشیم. خوشبختانه پروژه ارتباط با آدیداس هم که سازمان تیم های ملی از چند ماه پیش استارت آن را زده بود و توانسته بود بخشی از نیاز تیم بزرگسالان را نیز تامین کند. با حضور تاج و عابدینی درکشورآلمان وارد مرحله ای گسترده تر و عمیق تر شده که ادامه مذاکرات و جلسات با آدیداس به صورت مستقیم در حال پیگیری است.