جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ادبیات دینی جریان سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اطلاع رسانی ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر: «کامران پارسی نژاد» در گفت و گو با این ستاد با تاکید بر اینکه دین پشتوانه اخلاق است و کمرنگ شدن ارتباط نسل ها با دین مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد می کند، اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره هایی یکی از راه هایی است که با جریان سازی در حوزه ادبیات دینی می تواند این ارتباط را حفظ و پررنگ کند تا به ویژه نسل جدید به آثار دینی جذب شوند.

وی یکی از راه های جریان سازی در حوزه ادبیات دینی را تعریف قالب های جدید نوشتاری از سوی نویسندگان دانست و افزود: معمولا در حوزه ادبیات دینی نویسندگان در یک قالب ثابت و کلیشه ای می نویسند که اغلب هم شامل شرح زندگی بزرگان می شود، اما جشنواره ای چون کتاب دین و پژوهش های برتر می تواند در این حوزه جریان ساز باشد و قالب های جدیدی را عرضه و تعریف کند. با تعریف قالب های جدید و جریان های نو می توان تاثیرگذاری روی مخاطب را هم افزایش داد تا اقبالشان به آثار بیشتر شود.

پارسی نژاد که کتاب «خورشید می ماند» او در دوره چهارم جشنواره برگزیده شده بود، نفس برگزاری جشنواره را به تنهایی مفید عنوان کرد و گفت: این رویدادها در هر قامتی که برگزار شوند، می توانند ضمن ایجاد رقابت به تکامل آثار کمک و از سوی دیگر با داوری تخصصی ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، آثار خوب را به مخاطبان معرفی کنند.

این نویسنده افزود: همچنین زحمت نویسندگان و پژوهشگران در جامعه ما چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و برگزاری جشنواره ها به ویژه در حوزه دین که نویسندگان ناگزیر از پژوهش و صرف وقت بسیار هستند، باعث می شود زحمت نویسندگان هم دیده شود.

او توصیه ای هم به دست اندرکاران جشنواره داشت و اظهار کرد: دبیرخانه جشنواره هم برای جریان سازی نباید بعد از معرفی برگزیدگان کار خود را تمام شده بداند و بهتر است با نقد و بررسی آثار یا برگزاری دوره های آموزشی نویسندگان را به تکامل برساند و آن ها را همراهی کند.

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» در تاریخ ۸ دی ماه از برگزیدگان خود تجلیل می کند.