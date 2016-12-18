مدیران استان بوشهر نظم را تشدید کنند/ لزوم گسترش فضای نقد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در نشست مدیران ستادی استانداری بوشهر اظهار داشت: همه مدیران بایستی تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم و تامین نیازهای آنها به کار بگیرند.

وی خواستار تلاش ویژه برای جلب رضایت مندی مردم شد و اضافه کرد: دولت عملکرد بسیار خوبی داشته است و باید به بهترین شکل از عملکرد دولت دفاع کنیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه نقد به پیشرفت و توسعه کمک می کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که نقد انجام نشود بیانگر این است که کاری هم صورت نگرفته است.

وی با اشاره به وظایف استانداری بوشهر برای برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت امور در بخش‌های مختلف، تاکید کرد: مدیران استان بوشهر نظم و انضباط در تمام حوزه‌ها تشدید کنند.

سالاری از افزایش سه برابری بودجه استان بوشهر در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نسبت به سال ۹۲ خبر داد و بیان کرد: در حوزه های مختلف شاهد اجرای طرح ها و برنامه هایی هستیم که می توان به افزایش تخت های بیمارستانی، توسعه گردشگری و توسعه راه ها اشاره کرد.

وی همچنین از انجام کارهای مختلف برای توسعه اشتغال در استان خبر داد و گفت: در موضوع منطقه آزاد وظیفه خود را به خوبی در دولت انجام دادیم و اکنون در مجلس و در نوبت صحن علنی است.