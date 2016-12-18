مدیران ادارات اردبیل کالای خارجی مصرف نکنند/تولید داخل کیفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصرف کالای داخلی از ابتدای سال فرهنگسازی میشود.
وی افزود: خود بنده از مدیرانی هستم که از البسه ایرانی استفاده میکنم و به همین دلیل میتوانم نسبت به ترویج فرهنگ کالای ایرانی اقدام کنم؛ اما در مقابل مدیران ادارات استان اغلب مشاهده میشود که از کالای خارجی مصرف میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به خریدهای قابلتوجه مدیران از کشورهای خارجی برای تهیه نیازمندیهای شخصی زندگی خود اشاره کرد و گفت: نباید از مردم انتظار داشت خودرو ایرانی سوار شوند در حالی که فلان مدیرکل یا فلان معاون از خودرو خارجی استفاده میکند.
ستوده با تأکید به اینکه در ادارات استان حتی کارمندان از مصرف کالاهای خارجی توسط مدیران خود ابراز گلهمندی میکنند، ادامه داد: از سوی دیگر مشکل نهادینه کردن مصرف کالای ایرانی، کمبود کالای تولید داخل در بازار است.
وی به ضرورت اعتمادسازی در سطح جامعه به ویژه از سوی مدیران میانی اشاره کرد و افزود: همین که امام جمعه اردبیل خود با یک خودرو ایرانی رفتوآمد میکند یک الگو شایسته است و لازم است مدیران ادارات نیز به این مهم توجه داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تأکید کرد: هر زمان درصد قابل قبولی از مدیران از کالای ایرانی استفاده کردند میتوان از مردم نیز انتظار داشت کالای ایرانی بخرند.
ستوده با ذکر مثالی تصریح کرد: برای خرید یک جهازیه اردبیلیها اغلب در صورت توان مالی به شهرهای دیگر میروند و ما نمونهای را شاهد بودیم که در تأمین جهیزیه به ندرت یک کالای ایرانی در بازار اردبیل وجود داشت.
وی به ضرورت کیفی سازی تولیدات ایرانی نیز اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال خانمی که به دنبال خرید یک روسری یا چادر است بدون اینکه نام برند دو جنس مختلف را بداند در اغلب مواقع به دلیل کیفیت، کالای خارجی را ترجیح میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه هنوز در کیفی سازی کالاها نتوانستیم اقدام مطلوب داشته باشیم، اضافه کرد: از سویی نبود درآمد مطلوب در اردبیل نیز موجب شده به عنوان مثال جنس ارزانتر چینی به جنس کیفیتر ایرانی ترجیح داده شود.
ستوده تأکید کرد: در کالایی که مشابه ایرانی کیفی با قیمت مناسب دارد به مانند فرش یا برنج هیچ شهروندی به دنبال خرید کالای خارجی نمیرود اما در کالای که مشابه خارجی آن کیفیتر است، عموماً انتخاب جنس برتر ارجحیت دارد.
وی به ضرورت حمایت از بخش تولید با هدف کیفی سازی تولیدات از یک سو و فرهنگسازی صحیح مصرف کالای ایرانی تأکید کرد و گفت: در صورتی که بتوان در بازار رقابت کالای مطلوبی عرضه کرد، مصرفکننده نیز به سمت آن متمایل میشود.
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