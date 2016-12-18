پیکر شهید علی شهرکی در پاکدشت تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک جانباز شهید علی شهرکی پیش از ظهر یکشنبه بر روی دستان پر مهر مردم و مسئولان شهرستان پاکدشت تشییع شد.

علی شهرکی از جانبازان سرافراز ۷۰ درصد شهرستان پاکدشت، پس از سال ها افتخار جانبازی، روز گذشته به فیض عظیم شهادت نائل و به جمع یاران شهیدش پیوست.

حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه پاکدشت در مراسم تشییع شهید شهرکی اظهار داشت: جانبازان، سربازان آشنا و بی ادعای ولایت و بسیجیان همیشگی نظام مقدس اسلامی هستند.

لزومی افزود: شهید شهرکی از جانبازان مظلوم و بی ادعایی بود که تنهایی خود را با خالقش تقسیم و حتی در دیدارهایی که داشتیم، کلمه ای از دردهایش را بیان نکرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان پاکدشت افزود: جانبازان و شهدا و ایثارگران هدایای گرانبهای شهرستان هستند و باید سعی کنیم تا این هدایا را از دست نداده و از وجودشان بهره مند شویم.

گفتنی است این جانباز والامقام پاکدشتی متولد سال ۵۰ بود که در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه از ناحیه پا، دست و سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت.