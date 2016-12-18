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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

معاون استاندار بوشهر:

وزارت نیرو مجوز ۱۱۰ هزار متر مکعب آب‌شیرین‌کن به استان بوشهر داد

وزارت نیرو مجوز ۱۱۰ هزار متر مکعب آب‌شیرین‌کن به استان بوشهر داد

بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: وزارت نیرو ۱۱۰ هزار متر مکعب مجوز تولید آب شیرین کن به استان بوشهر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح یکشنبه در نشست مدیران ستادی استانداری بوشهر با اشاره به خدمات انجام شده در دولت خاطرنشان کرد: در مورد عملکرد دولت در استان بوشهر، بی انصافی می‌شود و در برخی موارد شاهد هستیم دروغ هم گفته می‌شود.

وی افزود: در بخش عمرانی هیچ فصلی وجود ندارد که اتفاق خوب در آن نیفتاده باشد و حجم اعتبارات استانی پروژه‌های استانی نسبت به گذشته افزایش یافته که این امر با پیگیری استاندار و مدیران محقق شده است.

معاون استاندار بوشهر گفت: بخش زیادی از اتفاقات کلان استانی به خاطر پیگیری جدی استاندار در تهران بوده و در برخی موارد استاندار از ما هم جلوتر بوده است.

باستی با بیان اینکه در فصل راه تا پایان دولت یازدهم جز ۳ استان برتر کشور خواهیم بود، گفت: اختصاص ۴۵ میلیارد تومان اعتبار سازمان انرژی اتمی برای ساخت بیمارستان قلب، تعیین تکلیف هلیله و بندرگاه و احداث آب شیرین کن بخشی از اقدامات مهم و تاثیرگذاری بوده که سال‌ها در استان انجام نشده بود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو ۱۱۰ هزار متر مکعب مجوز تولید آب شیرین کن به استان بوشهر داده که ۲۰ هزار متر مکعب آن به بهره‌برداری رسیده و دولت برای این ۲۰ هزار متر مکعب روزی ۱۲۲ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کند، همه این اتفاقات مهم با پیگیری استاندار انجام شده است.

کد مطلب 3852974

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