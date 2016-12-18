به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح یکشنبه در نشست مدیران ستادی استانداری بوشهر با اشاره به خدمات انجام شده در دولت خاطرنشان کرد: در مورد عملکرد دولت در استان بوشهر، بی انصافی میشود و در برخی موارد شاهد هستیم دروغ هم گفته میشود.
وی افزود: در بخش عمرانی هیچ فصلی وجود ندارد که اتفاق خوب در آن نیفتاده باشد و حجم اعتبارات استانی پروژههای استانی نسبت به گذشته افزایش یافته که این امر با پیگیری استاندار و مدیران محقق شده است.
معاون استاندار بوشهر گفت: بخش زیادی از اتفاقات کلان استانی به خاطر پیگیری جدی استاندار در تهران بوده و در برخی موارد استاندار از ما هم جلوتر بوده است.
باستی با بیان اینکه در فصل راه تا پایان دولت یازدهم جز ۳ استان برتر کشور خواهیم بود، گفت: اختصاص ۴۵ میلیارد تومان اعتبار سازمان انرژی اتمی برای ساخت بیمارستان قلب، تعیین تکلیف هلیله و بندرگاه و احداث آب شیرین کن بخشی از اقدامات مهم و تاثیرگذاری بوده که سالها در استان انجام نشده بود.
وی ادامه داد: وزارت نیرو ۱۱۰ هزار متر مکعب مجوز تولید آب شیرین کن به استان بوشهر داده که ۲۰ هزار متر مکعب آن به بهرهبرداری رسیده و دولت برای این ۲۰ هزار متر مکعب روزی ۱۲۲ میلیون تومان یارانه پرداخت میکند، همه این اتفاقات مهم با پیگیری استاندار انجام شده است.
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