۵۳۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی در خراسان جنوبی پرداخت شد

علی اصغر آسمانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال ۸۴ تاکنون به ۳۶ هزار و ۸۵۱ واحد مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان تسهیلات بهسازی و نوسازی پرداخت شده است.

وی، مبلغ این تسهیلات را ۵۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار و ۸۶۰ واحد مسکن از محل این تسهیلات تا مرحله سفت کاری تحویل متقاضیان شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۰ درصد هزینه های احداث هر واحد توسط خود متقاضیان و ۵۰ درصد نیز به عنوان تسهیلات به آن ها پرداخت می شود، عنوان داشت: امسال مبلغ تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بهره برداری از ۳۰ هزار و هشتصد و شصت و یکمین واحد مسکن روستایی استان

آسمانی مقدم با بیان اینکه مبلغ تسهیلات در روستاهای مرزی و بافت های فرسوده روستایی ۲۰ میلیون تومان خواهد بود، بیان داشت: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات همراه با دوران مشارکت نیز ۱۵ ساله خواهد بود.

وی همچنین به سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به استان اشاره کرد و گفت: ۳۰ هزار و هشتصد و شصت و یکمین واحد مسکن روستایی استان فردا با حضور مهندس تابش در استان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از وجود ۸۸ هزار واحد نامقاوم روستایی در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۵۹ هزار واحد مسکن روستایی استان مقاوم سازی شده و ۲۹ هزار واحد دیگر نیز نیاز به مقاوم سازی دارند.