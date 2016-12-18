دو باند تهیه وتوزیع مواد مخدر در قوچان منهدم شد

سرهنگ رضا قدمگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، اظهار کرد: با کسب خبری مبنی بر فعالیت گسترده فردی سابقه دار در امر و تهیه و توزیع مواد مخدر منطقه تپه فرخان پلیس مبارزه با مواد مخدر برای بررسی موضوع وارد عمل شد.

وی ادامه داد: پلیس طی شناسایی مخفیگاه این فرد، محل را بصورت نامحسوس زیر نظر گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی قوچان تصریح کرد: تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با اطمینان از نگهداری مواد افیونی توسط این فرد در مخفیگاه اش، با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شد.

وی به کشف ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده و شیشه و دو دستگاه ترازوی دیجیتالی اشاره وگفت: متهم به همراه سه همدست اش دستگیر شد.

قدمگاهی به دستگیری ۷ خرده فروش مواد مخدر در طی عملیاتی دیگری اشاره و بیان کرد: در یک عملیات دیگر یکی از پاتوق های تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و پنج مرد و دو زن دستگیر شدند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک وشیره در این عملیات کشف و متهمان پس از بازجویی های به عمل آمده با تشکیل پرونده راهی دادسرا شدند.