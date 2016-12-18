کشف کوسه ای زنده که قدیمی تر از دایناسورهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سی نت، این ویدئو در سال ۲۰۰۹ تهیه شده و حالا با گذشته ۶ سال و برای نخستین بار منتشر شده است.

دوربینهای کنترل از راه دور نصب شده بر روی روبات زیر آبی این ویدئو را به طور کاملا تصادفی گرفته و جالب اینکه کوسه مورد نظر در آبهای اطراف جزایر هاوایی یعنی خیلی دور از مناطقی که تصور می شد به آن تعلق دارد شناسایی شده است.

محققان از عنوان «شبح کوسه» برای این جانور دریایی استفاده کرده اند.

این کشف دیدنی توسط محققان انستیتو تحقیقاتی Monterey Bay Aquarium صورت گرفته است. آنها در سال ۲۰۰۹ روبات زیردریایی کاوشگر خود را به عمق ۱۰۲۴ متر آب فرستاده بودند و حالا برای نخستین بار تصاویر مربوط به آن منتشر شده است.

تا پیش از این تصور می شد که این گونه از کوسه ها تنها در اقیانوس آرام و در اطراف استرالیا ساکن باشد اما حالا سر و کله آن در نقطه دیگری پیدا شده است.

جذابترین نکته مربوط به این کوسه ها این است که حتی از دایناسورها هم قدیمی تر هستند.

نشنال جئوگرافی در این خصوص می نویسد: این کوسه ها که دستگاه تناسلیشان بر روی سرشان قرار دارد انسان را به یاد داستانهای علمی و تخیلی می اندازند.