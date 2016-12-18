پیام تبریک سازمان بسیج مداحان به ریاست جدید سازمان بسیج مستضعفین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فراهانی رئیس سازمان بسیج مداحان در پیامی انتصاب سردار غیب پرور به ریاست سازمان بسیج را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم

برادر عزیز سردار سرتیپ پاسدار حاج غلامحسین غیب پرور

سلام علیکم



انتصاب شایسته جنابعالی را از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سِمَت ریاست سازمان بسیج مستضعفین که نشان از تعهد و تجارب ارزنده حضرتعالی در حوزه های عملیاتی، فرماندهی و آموزشی در سال های دفاع مقدس و پس از آن دارد از جانب خود و کارکنان سازمان بسیج مداحان کشور تبریک می گویم.



امیدوارم در خدمت صادقانه به نظام و میهن اسلامی و بسیجیان پرشور و مخلص انقلاب اسلامی ایران تحت فرماندهی حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) موفق و موید باشید.



از خداوند متعال تأییدات روز افزونتان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسألت می نمایم. لطف حق ، یار و ساقی کوثر یاور شما باشد.

محمد فراهانی مسئول سازمان بسیج مداحان کشور