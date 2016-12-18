مصرف کالای ایرانی تأثیر مستقیم در کاهش آسیب اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده اردبیل تصریح کرد: زمانی که کالای ایرانی مصرف می‌شود به صورت مستقیم از تولید داخلی و اشتغال جوانان حمایت خواهد شد و در نتیجه می‌توان تأثیر آن را در کاهش آسیب‌هایی از جمله بیکاری مشاهده کرد.

وی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی به منزله حمایت از اقتصاد کشور است و در نهادینه کردن این فرهنگ، مادران و بانوان ایرانی نقش کلیدی را در خانواده‌ها ایفا می‌کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل با تأکید به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی به دلیل فروش حداقلی دچار آسیب می‌شوند، اضافه کرد: در واقع با خرید کالای بومی و داخلی ما از اشتغال و از تولید حمایت خواهیم کرد.

محمدلو با تأکید به اینکه در آستانه دهه فجر و عید نوروز بانوان اردبیلی می‌توانند فرهنگ مصرف کالای ایرانی را در خانواده نهادینه کنند، تصریح کرد: در واقع می‌توان با یک حرکت جهادی در عید نوروز خرید کالای ایرانی را در خانواده‌ها به فرهنگ رفتاری تبدیل کرد.

وی به ضرورت تبلیغ و اطلاع‌رسانی این مهم تأکید و اضافه کرد: از جمله رسانه‌ها، اداره کل ارشاد اسلامی استان، شهرداری و صداوسیما می‌توانند به اشکال مختلف مصرف کالای ایرانی را ترویج دهند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل به مکاتبه با فرمانداران جهت اجرای این مهم در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: تا ۲۵ اسفندماه نیز عملکرد ادارات در خصوص خرید کالای ایرانی و فرهنگ‌سازی به این منظور رصد می‌شود.