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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

طی هشت ماهه نخست سال جاری؛

۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ رفع تصرف شد

۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ رفع تصرف شد

ساوجبلاغ - فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از رفع تصرف ۴۰۰ هکتار اراضی زراعی و باغی این شهرستان طی هشت ماهه نخست سال جاری خبر داد.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی طی هشت ماهه نخست سال جاری چهارصد هکتار از ارضی شهرستان رفع تصرف شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۳۱۰ دیوار به طول ۳۰ هزار و ۵۰۰ متر تخریب شده است، گفت: ۷۵ بنا به مساحت ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع نیز آزاد شده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به رفع تصرف ۱۴۰ محوطه سازی با مساحت ۴۳ هزار مترمربع، گفت: ۶۵ استخر با مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز رفع تصرف شد.

پالیزگیر با تاکید بر مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، افزود: هر اقدامی که در قالب تغییر کاربری، زمین کشاورزی را از حالت عادی تغییر دهد تغییر کاربری غیرمجاز محسوب و برابر قانون با آن برخورد می شود.

کد مطلب 3852988

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