علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی قهرمانان مسابقات سنگ‌نوردی بانوان جام فجر اظهار داشت: در این دوره از مسابقات و در رده سنی بزرگ‌سالان الناز رکابی از باشگاه داوودی تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، فرناز اسماعیل‌زاده از تیم طبیعت دوست پارسیان فارس دوم شد و سیما سلطانی از تیم زنجان در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در رده سنی جوانان مینا آرامیده از زنجان عنوان قهرمانی را به دست آورد، سیده افسانه میراحمدی از تیم چهارمحال و بختیاری دوم شد و ساحل مایلی فریدنی از اصفهان بر سکوی سوم ایستاد.

وی با اشاره به نتایج سایر رده‌های سنی گفت: در رده سنی نوجوانان محیا دارابیان از تیم زنجان مقام نخست را به دست آورد، شقایق اسکندری از تیم طبیعت دوست پارسیان فارس دوم شد و راحیل رمضانی از تیم همدان عنوان سوم را کسب کرد.

گوهری عنوان کرد: این نفرات درمجموع امتیازهای سه ماده سرطناب، بولدرینگ و سرعت حایز رتبه‌های برتر شدند.

وی با اشاره به قهرمان این دوره از مسابقات بیان کرد: الناز رکابی سنگ‌نورد زنجانی باشگاه داوودی تهران به‌عنوان قهرمان قهرمانان این دوره از رقابت‌ها معرفی و در هر سه ماده سرطناب، بولدرینگ و سرعت مدال طلا کسب کرد.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان با اشاره به عملکرد سنگ‌نوردان همدانی در این مسابقات گفت: در هفدهمین دوره‌ مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر که از ۲۳ تا ۲۵ آذرماه در بخش آقایان و از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه در بخش بانوان برگزار شد درمجموع استان‌همدان با کسب ۵ مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد.