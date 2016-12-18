به گزارش خبرنگار مهر، علی محرابی امروز در مراسم افتتاح همزمان ۱۰ جایگاه جدید CNG در کشور در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۰ جایگاه جدید CNG با ظرفیت ۱۶ هزار مترمکعب در ساعت در استانهای مازندران، خوزستان، همدان، ایلام، فارس، تهران و آذربایجان غربی در مدار بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
مدیر طرحهای CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اعلام اینکه هم اکنون ۲ هزار و ۳۶۰ جایگاه CNG در کشور وجود دارد و ظرفیت سوخترسانی در حوزه CNG به حدود ۴۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است، تصریح کرد: با این وجود در شرایط فعلی فقط ۲۱ میلیون مترمکعب گاز در جایگاههای CNG کشور مصرف میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ جایگاه CNG در کشور احداث شده است، تصریح کرد: پیش بینی میشود تا پایان امسال ۱۰ جایگاه دیگر به بهرهبرداری برسد که در مجموع ۵۰ جایگاه CNG در سال ۹۵ به جایگاههای CNG کشور افزوده خواهد شد.
محرابی با اشاره به راهاندازی طرح پرداخت الکترونیکی گازبها به صورت پایلوت در تعدادی از جایگاههای گاز کشور، افزود: با همکاری بانکها از این به بعد شهروندان میتوانند پرداخت خود را در جایگاههای CNG به صورت الکترونیکی انجام دهند.
وی با یادآوری اینکه گازبها به دو حساب منتقل میشود که حساب اول مربوط به کارمزد و حساب دوم مربوط به قبض جایگاهها است که جایگاهداران میتوانند به حسابی که در آن کارمزد وجود دارد دسترسی داشته باشند، تبیین کرد: هم اکنون حدود سه درصد از مجموع کل جایگاه های گاز کشور تعطیل هستند.
مدیر طرحهای CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه بخشی از این تعطیلی به علت بدهی گاز و بخشی نیز به دلیل تعمیرات اساسی جایگاهها است، یادآور شد: در حال حاضر استان تهران بیشترین مصرف گاز CNG را دارد از طرفی تهران بیشترین جایگاههای CNG را به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر روزانه ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار متر مکعب گاز CNG در تهران مصرف میشود با توجه به ظرفیت موجود این میزان مصرف میتواند تا دو برابر نیز افزایش یابد، بیان کرد: از سوی دیگر تاکنون ۴۴ جایگاه توسط بخش خصوصی احداث شده که ۳۵ جایگاه جدید نیز تفاهمنامه آن امضا شده بنابراین بخش خصوصی میتوانند در احداث جایگاه پیشقدم شوند.
به گفته مدیر طرحهای CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کارمزد جایگاههای CNF از سال ۹۲ تاکنون افزایش پیدا نکرده که این موضوع مشکلاتی را برای جایگاهداران CNG ایجاد کرده بنابراین شرکت ملی پخش نفتی درخواست داده تا در این زمینه تجدیدنظری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهادی را برای افزایش کارمزد ارائه کردهایم تصریح کرد: در کمیسیون زیربنایی دولت این موضوع مورد تایید قرار گرفته اما هنوز مذاکرات ادامه دارد و پیش بینی میشود در کنار افزایش کارمزد، افزایش نرخ تورم نیز به طور سالانه دیده شود تا جایگاهداران به مشکل برنخورند.
محرابی در پایان با اشاره به مذاکره شرکت فولکس واگن آلمان برای تولید خودروهایی با موتور پایه گازسوز خاطرنشان کرد: این مذاکرات از یک ماه پیش آغاز شد و آنها هم اکنون گاز ایران را برای آزمایش به آلمان بردهاند تا بتوانند براساس این گاز، موتور پایه گازسوز ویژه ایران تولید کنند.
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