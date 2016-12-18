اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ۲۰ پروژه راهسازی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شهداد کاوه در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه راهسازی، راهداری و صنایع وابسته افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان برای انجام پروژه های راهسازی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد که با این مبلغ حدود هزار میلیارد تومان پروژه را راهبری می کنیم که هزینه های مربوط به تقاطع های غیرهمسطح در این رقم لحاظ نشده است.

کاوه ادامه داد: از پروژه های مهم راهسازی استان تهران کمربندی پاکدشت است که با مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده است.

به گفته وی، کمربندی پاکدشت به خاطر معارض‌های مختلف در این کمربندی متوقف شده بود اما اکنون اجرای این پروژه ادامه دارد و با تکمیل این پروژه بار ترافیکی محور امام رضا(ع) کاهش می یابد.

به گفته این مقام مسئول، پروژه ساخت کمربندی اسلامشهر که کمربندی آزادگان را به فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) متصل می کند ترافیک جاده قدیم تهران – قم و تهران – ساوه را کاهش داده و مسیر دسترسی به فرودگاه امام(ره) را بهبود می ددهد.

مدیرساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: ساخت کمربندی دماوند از سال گذشته آغاز شده و به سرعت در حال انجام است که با اتمام این کمربندی دسترسی به محور هراز به سهولت انجام می گیرد.

مدیرساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: فازی از تقاطع غیرهمسطح قدس هم تا پایان سال به بهره برداری می رسد که این بخش مربوط به رمپی است که کاهش ترافیک تهران به سمت شهر قدس را پوشش دهد.

وی به بازسازی روکش آسفالت ۸۰ درصد از راههای استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ میلیارد تومان برای راههای روستایی و ۱۲ میلیارد تومان برای راههای شهری در نظر گرفته شده و مناقصه های ساخت آن هم در حال برگزاری است.

کاوه ادامه داد: روکش آسفالت محور چیتگر – شهریار هم در حال انجام است که برای این روکش از فناوری بتن غلطکی استفاده می شود.

مدیرساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر روکش آسفالت کم ضخامت در راههای شریانی شهری و روستایی استان تهران مورد استفاده قرار می گیرد که صرفه جویی در حجم آسفالت مورد استفاده را به همراه دارد.

این مقام مسئول اضافه کرد: مناقصه فاز ۲ کمربندی دماوند به زودی برگزار می شود و با انجام این فاز کمربندی دماوند به اتمام می رسد.

وی به انجام مناقصه محور فیروزکوه – سمنان اشاره کرد و افزود: تعریض این محور به علت کمبود منابع متوقف شده بود اما در حال حاضر مناقصه ای به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تا ماه آینده برای تعریض این محور برگزار می شود.

پرداخت ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات توسط اوراق اسناد خزانه اسلامی

مدیرساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت شده است و مابقی مطالبات هم تا پایان سال جاری به منابع این اداره تزریق می شود.

وی تصریح کرد: ۲۰ پروژه متوقف شده در سالهای گذشته توسط اداره راه و شهرسازی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.