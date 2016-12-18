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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/چند فلسطینی بازداشت شدند

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/چند فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

طبق اعلام شاهدان عینی، در این حملات شماری از شهروندان فلسطینی توسط صهیونیست ها بازداشت شدند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که صهیونیستها از گازهای اشک آور و گلوله های جنگی علیه فلسطینیان استفاده کردند.

گفتنی است، سلسله حملات صهیونیستها به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی طی هفته های اخیر تشدید شده اند.

کد مطلب 3853003

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