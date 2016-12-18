یورش صهیونیستها به کرانه باختری/چند فلسطینی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

طبق اعلام شاهدان عینی، در این حملات شماری از شهروندان فلسطینی توسط صهیونیست ها بازداشت شدند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که صهیونیستها از گازهای اشک آور و گلوله های جنگی علیه فلسطینیان استفاده کردند.

گفتنی است، سلسله حملات صهیونیستها به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی طی هفته های اخیر تشدید شده اند.