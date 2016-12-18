به گزارش خبرنگار مهر، مائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا در ایران صبح امروز یکشنبه ۲۸ آذر در جریان نشست خبری معرفی برنامه‌های ایتالیا به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۶ که در محل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در تهران برگزار شد، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که شما در دیدار با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ ایران از مشکلات مالی برای اجرای برنامه‌های ایتالیا به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه سخن گفته بودید و آیا این مساله موجب می‌شود که بخشی از این برنامه‌ها با خلل رو به رو شود، گفت: قطعا آقای فرانچسکینی وزیر فرهنگ ایتالیا در زمان پذیرش پیشنهاد مهمان ویژه شدن ایتالیا در این نمایشگاه که بهار امسال صورت گرفت، این مسائل و مشکلات مالی را هم در نظر گرفته‌اند.

کنچاتوری افزود: بنده هم در دیداری که با آقای صالحی (معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد) داشته‌ام این مساله (مشکلات مالی) را از این حیث مطرح کردم که ما چگونه خواهیم توانست که از بودجه ای که برای این منظور در نظر گرفته شده به بهترین شکل استفاده کنیم و بهترین و بیشترین برنامه‌ها را در این خصوص اجرا کنیم. در واقع این به معنای این بوده که ما با طرف ایرانی خود اولویت ها را در نظر بگیریم و آنها را تعیین کنیم.

وی در جواب دیگر پرسش خبرنگار مهر که با توجه به تغییر نخست وزیر ایتالیا در روزهای اخیر و احتمال تغییر وزیر فرهنگ این کشور در کابینه جدید، آیا ممکن است ایتالیا در اجرای برنامه‌های یاد شده به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب آینده تهران تجدید نظرهایی انجام دهد، گفت: تغییر و تحولی در سطح رئیس دولت ایتالیا صورت گرفته اما آقای فرانچسکینی به عنوان وزیر فرهنگ در جایگاه خودشان ابقا شدند.

وی افزود: همچنین برنامه ROAD MAP که میان آقایان روحانی و رنتسی روسای دو دولت ایران و ایتالیا در سال جاری میلادی منعقد شد و بیشترین توجه در این برنامه به ارتباطات فرهنگی صورت گرفته است، همچنان معتبر و پابرجاست. وزیر فرهنگ ایتالیا آقای فرانچسکینی سابق بر این وزیر امور خارجه کشور ما بودند و در زمان مسئولیت شان در این وزارتخانه دو بار به ایران سفر کردند و با همتای خودشان آقای ظریف دیدار و گفتگو کردند. تمام این مساله ضامن و تضمینی است برای این راه و قطعا خللی در آن ایجاد نخواهد شد.

سفیر ایتالیا در ایران همچنین گفت: آقای فرانچسکینی پروژه حضور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران را به صورت رسمی مطرح کردند و این به معنی آن است که علاقه مندی زیادی برای شکل گیری این رویداد در ایشان وجود دارد و همچنین امکان اینکه ایشان هم برای حضور در این نمایشگاه در آن ایام به ایران بیایند زیاد است. قطعا یکی از شخصیت های سیاسی ایتالیا در سطحی مناسب در نمایشگاه کتاب تهران شرکت خواهند کرد.