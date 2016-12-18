حکم عضویت و تمدید اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان علوم تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و شانزدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم روز پنجشنبه، ۲۵ آذر با حضور ۳۹ عضو پیوسته از مجموع ۴۷ عضو پیوسته فرهنگستان به ریاست رضا داوری اردکانی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی مجمع عمومی، جعفر توفیقی عضو پیوسته جدید گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عنوان «راهی که پیموده‌ایم و راهی که در پیش داریم» سخنرانی کرد و به وضع آموزش عالی در ایران پرداخت.

در پایان سخنان وی، حکم عضویت پیوسته فرهنگستان توسط ریاست فرهنگستان به توفیقی اعطاء شد.

بررسی و تصویب عضویت وابسته سعید سمنانیان و خسرو خواجه در گروه علوم پایه موضوع بعدی جلسه بود که پس از معرفی آنان توسط یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه و تبادل نظر، با رأی گیری کتبی، عضویت وابسته سعید سمنانیان و خسرو خواجه برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان به تصویب رسید.

بررسی و تصویب عضویت وابسته شمس ­السادات زاهدی در گروه علوم انسانی نیز دیگر موضوع جلسه بود که پس از معرفی ایشان توسط رئیس گروه علوم انسانی و تبادل نظر، با رأی گیری کتبی عضویت وابسته وی نیز برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان به تصویب رسید.

بررسی و تصویب عضویت وابسته علی ابطحی در گروه علوم کشاورزی؛ و بررسی و تصویب عضویت وابسته افشین آخوندزاده بستی و غلامرضا نیکبخت بروجنی در گروه علوم دامپزشکی از دیگر موارد مطرح شده بود که پس از معرفی استادان نامبرده توسط عباس شریفی تهرانی و محمدقلی نادعلیان رؤسای گروه‌های علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی و تبادل نظر، عضویت وابسته ابطحی، آخوندزاده بستی و غلامرضا نیکبخت بروجنی برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان به تصویب رسید.

در پایان موضوع تمدید عضویت وابسته عبدالحسین امینی در گروه علوم پایه و تمدید عضویت وابسته محمدرضا مروی مهاجر در گروه علوم کشاورزی مطرح شد که پس از ارائه گزارش فعالیت‌های استادان نامبرده در دوره قبل، رأی گیری کتبی شد و عضویت وابسته آنها نیز برای یک دوره چهار ساله دیگر در فرهنگستان تمدید شد.