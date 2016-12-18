غفلت از اتکا به توان داخلی/ نباید همه امور را به برجام گره بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی ظهر یکشنبه در همایش شورای عالی اقشار و نخبگان بسیج افزود: مشکل بیکاری، خشکسالی، ازدواج و... را به برجام گره زدند و در نتیجه نیز با این عهد شکنی قابل پیش بینی مواجه شدند.

وی تصریح کرد: بدون اینکه به حرف های افراد انقلابی گوش کنند راکتور اراک را پوشاندند و اینکه چرا اراده ای برای تکیه بر توان داخلی وجود ندارد جای سئوال است.

رئیس سازمان بسیج اساتید ادامه داد: نتیجه اعتماد به امریکا و همدستان او را دیدیم اما باز هم افرادی هستند که نمی خواهند این مهم را قبول کنند.

صلاحی با اشاره به اینکه نتیجه برجام مشخص بود یادآور شد: گروهی از همان ابتدا نتیجه برجام را پیش بینی کردند زیرا همواره از گذشته تا کنون به بدعهدی آمریکا و دوستانش عادت داشتیم.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: کشوری که توان و ظرفیت بالایی دارد باید با مدیریت و برنامه ریزی دقیق در مسیر تکیه بر توان داخلی حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه مشکل کشور اشتغال است، گفت: اگر یک دولت جهادی داشتیم که نفت صادر نمی کرد و تکیه بر توان داخلی داشت مشکلات کشور برطرف شده بود.

صلاحی تاکید کرد: با هزینه ۲۰ میلیارد تومان می توان پالایشگاه ساخت و افراد زیادی را به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کارکرد در حالیکه برخی مدیران در این خصوص هم چشم به دیگران دارند.

وی یادآور شد: یک درصد جمعیت دنیا و ۷ درصد از منابع، در کشور ما وجود دارد که با داشتن چنین ظرفیتی نباید به دنبال برجام می رفتیم.