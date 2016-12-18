به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: استان اردبیل برخوردار از شش هزار و ۳۷۱ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی است که بیش از چهار هزار کیلومتر آن راههای روستایی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۱۲ گردنه کوهستانی این استان ۹ مورد برفگیر است، اضافه کرد: در واقع با توجه به حجم عملیات سالانه برفروبی، اولویت ما برفروبی محورهای اصلی و فرعی و در ادامه روستایی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان با تأکید به اینکه در بارشهای اخیر برف نیز عملیات برفروبی به شکل مطلوب انجام شده است، اضافه کرد: با وجود محدود بودن تعداد راهداران تلاش بر این است در پی بارش برف راه ارتباطی حتی یک روستا مسدود نماند.
رحمتی به رهاسازی هزار و ۴۲۷ دستگاه خودرو در طول عملیات راهداری پاییز سال جاری اشاره کرد و افزود: تلاش نیروهای راهداری امدادرسانی به موقع به خودروهای در راه مانده و در عین حال رفع مشکلات تردد خودروها به دلیل بارش برف است.
کاهش حملونقل مسافر و کالا در اردبیل
وی با بیان اینکه بعد از ادغام ادارات راهداری و حملونقل در استان اردبیل، تمامی مسئولیت راهداری و رسیدگی به وضعیت جادهها به اداره کل سابق حملونقل و پایانههای استان انتقال یافته است.
وی افزود: استان اردبیل از استانهای موفق در امر راهداری است و به شکل مطلوب تقسیمات خود را بعد از ادغام انجام داده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان به نظارت این مجموعه به عملکرد ۴۷ شرکت مسافربری و ۸۷ شرکت حملونقل بار اشاره کرد و افزود: در هشتماهه نخست سال جاری هفت درصد در جابهجایی مسافر و ۵.۸ درصد در جابهجایی بار با کاهش مواجه هستیم.
رحمتی در خصوص وضعیت تلفات جادهای استان نیز تأکید کرد: در سالهای اخیر به همت دستگاههای اجرایی متولی ترافیک با کاهش تصادفات همراه هستیم.
وی افزود: در هشتماهه سال جاری تعداد فوتی در تصادفات جادهای استان از ۱۱۸ به ۱۱۱ نفر رسیده و با کاهش ششدرصدی مواجه است.
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