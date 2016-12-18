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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

اعلام حمایت جشنواره تئاتر فجر از پویش «من صدای آب هستم»

اعلام حمایت جشنواره تئاتر فجر از پویش «من صدای آب هستم»

طی جلسه ای میان رضا کیانیان و سعید اسدی اعلام شد که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از پویش ملی حمایت از دریاچه ارومیه و بحرانی بی آبی با نام «من صدای آب هستم» حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسدی دبیر سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با اعلام پیوستن و حمایت این دوره از جشنواره از پویش نامبرده افزود: با توجه و تأکید بر اهداف یاد شده در فراخوان جشنواره مبنی بر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی در همه عرصه‌های زندگی و هنر و نگاه کاوشگرانه و مدبرانه به جامعه ، مسائل اجتماعی و اخلاق مدنی، جشنواره امسال از پویش «من صدای آب هستم» حمایت می‌کند. 

وی با اشاره به اهداف این پویش ملی ادامه داد: این پویش اجتماعی و فرهنگی، کنشی مدنی در هشدار به بحران کم آبی و برانگیزاننده هوشیاری اجتماعی برای تدبیر همگانی در این باره است. تا کنون تعدادی از هنرمندان و کنشگران اجتماعی به این پویش پیوسته‌اند و جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز برای گسترده نمودن این پویش از فرصت‌های موجود خود برای اهمیت بخشیدن بیشتر به این حرکت خیرخواهانه بهره خواهد برد.

اسدی اضافه کرد: در گفتگویی که با هنرمند عزیز آقای رضا کیانیان داشتیم، قرار بر این شد که در مسیر برنامه‌ها و فرایند برگزاری جشنواره، اهمیت توجه به آب و لزوم ایجاد عزم عمومی در مواجهه و رفتار آینده نگرانه با این امر حیاتی را برجسته سازی کنیم. بنابراین به زودی برنامه‌ها و ویژگی‌های حمایت از این پویش در جشنواره تئاتر فجر اعلام و عملی خواهد شد.»

پیش از این رضا کیانیان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در حمایت و همراهی با پویش ملی «من دریاچه ارومیه هستم» و «من صدای آب هستم»، توجه ملی و بین‌المللی را به احیای دریاچه ارومیه و بحران بی‌آبی جلب کرده است.به تازگی نیز دبیر جشنواره تئاتر فجر حمایت این جشنواره را از این پویش ملی اعلام کرده است.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از اول تا دوازدهم بهمن ماه به دبیری سعید اسدی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3853017
فریبرز دارایی

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