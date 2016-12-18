به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام برنامه‌های کشور ایتالیا به‌عنوان مهمان ویژه سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۸ آذر با حضور سفیر و رایزن فرهنگی ایتالیا و همچنین مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در سالن کنفرانس این موسسه در تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، امیرمسعود شهرام‌نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با اشاره به مصوبه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران مبنی بر حضور ایتالیا در دوره سی‌ام این نمایشگاه (اردیبهشت ۹۶)، به اقدامات صورت گرفته بعد از آن برای اجرای این مصوبه صورت گرفته است، پرداخت و گفت: در ایام برگزاری نمایشگاه امسال کتاب تهران، غرفه‌ای به ایتالیا اختصاص یافته بود و مسئولان مربوطه از این کشور در این غرفه حضور پیدا کردند و در اداه توافق‌های اولیه برای حضور این کشور به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه آتی کتاب تهران حاصل شد.

وی افزود: متعاقب این توافق‌ها، سه هفته قبل هیئتی ۶ نفره از کشور ایتالیا به ریاست رئیس اتحادیه ناشران این کشور، به ایران سفر کردند و ضمن بازدید از شهر آفتاب (محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران) دیدارهایی را با مسئولان این مجموعه و همچنین مسئولاان فرهنگی کشورمان و از جمله معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد انجام دادند و برنامه‌ریزی مناسبی برای اجرای برنامه‌های اششن کششور در نمایشگاه آتی کتاب تهران صورت گرفت.

شهرام‌نیا سپس با بیان اینکه نمایشگاه کتاب تهران در زمینه میزبانی از کشورهای مختلف با عنوان «مهمان ویژه» سابقه زیادی ندارد، به آغاز حضور کشورها در این نمایشگاه از دوره بیست و هفتم آن و با مشارکت با کشور افغانستان و تداوم این حضورها اشاره کرد و پرداخت و با اشاره به حضور عمان و روسیه در دوره‌های بعدی این نمایشگاه، ایتالیا را چهارمین کشوری عنوان کرد که به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور پیدا خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد، حضور مهمان ویژه را در رویداد مهمی مانند نمایشگاه کتاب تهران، فرصتی برای توسعه تعاملات فرهنگی و به ویژه معرفی ظرفیت‌های نشر دو کشور به همدیگر توصیف کرد و گفت: ما تلاش می‌کنیم زمینه را برای معرفی آثار مکتوب ایتالیا و به ویژه ادبیات این کشور به شهروندان خودمان فراهم کنیم؛ طبیعتاً این فرصت در اختیار ناشران و نویسندگان داخلی هم است که ظرفیت‌های خودشان را در این چارچوب به طرف ایتالیایی عرضه کنند.

شهرام‌نیا با اشاره به سابقه دیرینه تمدنی دو سرزمین ایران و رم، به آثار فراوانی که از زبان ایتالیایی به فارسی ترجمه شده است، پرداخت و گفت: این انتظار هست که زمینه انتشار آثاری از نویسندگان کشورمان هم به زبان ایتالیایی با حضور این کشور به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه آتی کتاب تهران مهیاتر شود.

مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی با اشاره به درخواست ایران برای حضور در نمایشگاه کتاب بولونیا به عنوان مهمان ویژه، از حصول موافقت‌های اولیه برای تحقق این درخواست خبر داد و گفت: با توجه به رزرو شدن چند کشور برای حضور در این نمایشگاه به عنوان مهمان ویژه تا سال ۲۰۱۹، این احتمال زیاد است که ایران بعد از این سال به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه حضور پیدا کند.

در ادامه این نشست خبری مائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا در ایران در سخنانی حضور کشورش را به‌عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۹۶) به فال نیک گرفت و با بیان اینکه این مسئله برای کشور ما بسیار مهم و حائز اهمیت است، تأکید کرد: رؤسای دو دولت ایران و ایتالیا در ۲۴ ژانویه امسال طی ملاقاتی که با یکدیگر داشتند، منشور نقشه راه (Road map) را برای همکاری‌های دو کشور در سال جاری میلادی منعقد کردند.

به گفته سفیر ایتالیا در ایران، بیشترین توجه در زمینه همکاری‌های دو کشور در این نقشه راه، در حوزه فرهنگی صورت گرفته است و از نظر ایتالیا، این توافقنامه یک تعهد تاریخی است و می‌بایست به اجرا درآید.

کنچاتوری گفت: به خاطر دارم دو سال پیش در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، ملاقاتی با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ ایران آقای صالحی داشتم که در این دیدار ایشان پیشنهاد حضور ایتالیا را به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران به من دادند و ما در آن جلسه توافق کردیم که برنامه‌ای برای حضور مؤثر در این نمایشگاه با همکاری یکدیگر فراهم کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: آقای فرانچسکینی وزیر فرهنگ ایتالیا در خلال سفری که در سپتامبر ۲۰۱۵ به ایران داشت، این پیشنهاد را به صورت رسمی از طرف ایران قبول کردند و از این تاریخ به بعد یک کمیته هماهنگی برای اجرای این برنامه‌ها تشکیل شد که کار هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران را بر عهده دارد.

سفیر ایتالیا در تهران با بیان اینکه کمیته یاد شده متشکل از نمایندگانی از وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا، وزارت فرهنگ این کشور، مرکز کتاب و فرهنگ ایتالیا و سازمان «ایچه» (مؤسسه گسترش بازرگانی ایتالیا) است، گفت: با توجه به موضوعی که بر سر آن به توافق رسیده‌ایم، طبیعتاً همه این دستگاه‌ها با انجمن ناشران ایتالیا، همکاری مستقیم خواهند داشت و این انجمن بیشترین سهم را در اجرای برنامه‌ها بر عهده دارد.

کنچاتوری افزود: اعضای این کارگروه سه هفته پیش به تهران آمدند و ملاقات‌هایی را با آقایان صالحی معاون وزیر فرهنگ ایران و شهرام‌نیا مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی صورت دادند. در این نشست‌ها ما بر سر مجموعه‌ای از خط و مشی‌ها توافق کردیم تا کارمان را پیش ببریم.

وی ادامه داد: مقامات ایرانی علاقه‌ای ندارند که این اتفاق (حضور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران) فقط به ۱۰ روز برگزاری نمایشگاه محدود شود و علاقه‌مند هستند که برنامه‌ها فراتر از این بازی زمانی برود که ما هم کاملاً با این ایده موافقیم.

سفیر ایتالیا در تهران گفت: ما یک مسیر فرهنگی را برای نزدیک شدن به آن رویداد مشخص کرده‌ایم که این راه با تعدادی از رویدادهای فرهنگی مشخص می‌شود. ما حتی قصد داریم بعد از برگزاری نمایشگاه هم این مسیر را ادامه دهیم و همچنین یکسری رویدادهای دیگر را هم در این نمایشگاه به اجرا درآوریم. امیدوارم این مسیر بعد از نمایشگاه هم با همان جنبه فرهنگی و بخصوص جنبه نشر کتاب تداوم یابد.

وی که در نشست خبری معرفی برنامه‌های ایتالیا به‌عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران سخن می‌گفت، لوگو و آرم طراحی شده در این خصوص را به خبرنگاران نشان داد و تأکید کرد که تمامی برنامه‌های یاد شده تحت این عنوان و آرم در ایران به مرحله اجرا درنخواهند آمد.

کنچاتوری با اشاره به اهمیت کتاب در انتقال تفکرات تمدن‌ها و انسان‌ها تأکید کرد: ما کارمان را از ۶ دسامبر آغاز کردیم که در این روز اولین رویداد فرهنگی به مرحله اجرا درآمد و آن عملیات مرمت و حفاظت از آثار سایت پایگاه‌ جهانی پاسارگاد بود. این مسئله برای دو ملت ایران و ایتالیا حائز اهمیت فراوانی است، چرا که ما باید تاریخ کشورهایمان را از این طرق و با ابزار کتاب بشناسیم.

وی افزود: فعالیت بعدی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ خواهد بود که برنامه‌ای است با عنوان «کارگاه ترجمه از و به زبان ایتالیایی» که در محل مرکز فرهنگی شهر کتاب در تهران برگزار می‌شود. هماهنگ‌کننده اصلی این برنامه خانم نادیا ماراتسی استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ـ شمال خواهد بود. در ماه ژانویه یک رویداد فرهنگی دیگر هم حول محور کتاب اجرا خواهد شد که آن معرفی نگارگری و مینیاتور در دو کشور ایران و ایتالیا خواهد بود که به همین مناسبت یک ورک‌شاپ با حضور تصویرگران ایتالیایی کتاب کودک در محل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در تهران برگزار خواهد شد.

سفیر ایتالیا در تهران افزود: در ۲۲ و ۲۳ فوریه ۲۰۱۷ هم سمینار ایران‌شناسی در ایتالیا با حضور استاد برجسته ایتالیایی گراردو نیولی و در محل مرکز داره‌المعارف بزرگ اسلامی در تهران برگزار می‌شود. در ۱۹ و ۲۰ آوریل ۲۰۱۷ نشست فناوری دوجانبه بین ایران و ایتالیا و متعاقب تفاهمنامه‌ای که توسط وزارت علوم ایران و ایتالیا امضا شد، توسط شهر علم ایتالیایی در ایران برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه همه برنامه‌های پیش گفته قطعاً برگزار خواهند شد، به ایده‌های دیگری که طرف ایتالیایی علاقه‌مند به اجرایی کردن آنهاست، اشاره کرد و از تمایل این کشور برای برگزاری یک نمایشگاه عکس در حوزه باستان‌شناسی سخن گفت.

کنچاتوری همچنین یادآور شد: مساحت غرفه ایتالیا در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران ۳۰۰ مترمربع خواهد بود که بخشی از این فضا به نمایش آثار ایتالیایی و بخشی هم برای فروش آثار نویسندگان ایتالیایی و همچنین آثار ترجمه شده از نویسندگان ایرانی به ایتالیایی، اختصاص خواهد یافت. بخش دیگری از فضا به ملاقات‌های اصحاب فرهنگ ایران و ایتالیا و بخشی هم برای ملاقات‌های دوجانبه ناشران دو کشور تخصیص می‌یابد.

سفیر ایتالیا در تهران با تأکید بر لزوم توسعه روابط فرهنگی ایران و ایتالیا از حیث تجاری گفت: ۱۵ نفر از کسانی که در حوزه ساخت انیمیشن فعالیت دارند و همچنین تعدادی از نویسندگان، شاعران، رمان‌نویسان و همچنین مقاله‌نویسان در حوزه‌های تاریخ و فلسفه برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران دعوت خواهند شد. با توجه به اینکه ممکن است فضای غرفه کفاف اجرای تمام برنامه‌ها را ندهد، ما در حال رایزنی با برخی مراکز فرهنگی ایران برای اجرای بخشی از برنامه‌ها در مکان‌های خارج از شهر آفتاب هستیم که از جمله آنها برپایی نمایشگاهی از کتاب‌های خطی در حوزه نگارگری در کتابخانه ملی خواهد بود.

به گفته وی، با توجه به همکاری‌های سینمایی که میان دو کشور ایران و ایتالیا وجود دارد، احتمال اجرای برخی برنامه‌ها با محوریت کتاب در موزه سینمای ایران وجود دارد اما تاکنون هیچ‌گونه توافقی میان دو کشور برای ساخت فیلم مشترک در این زمینه صورت نگرفته است.

در این نشست همچون کارلو چرتی رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران در سخنانی با اشاره به اهمیت حضور کشورش به‌عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۶، به برنامه تدوین شده بخش فرهنگی این کشور برای اجرا در ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد: در مدت باقی‌مانده در این نمایشگاه، این برنامه پربارتر شود.

وی گفت: فکر می‌کنم در زمینه ارتباطات فرهنگی میان دو کشور، چیزی که اهمیت زیادی دارد، این است که مردم ایران و ایتالیا همدیگر را در زندگی روزمره یکدیگر ببینند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران، سفر چندی پیش وزیر فرهنگ ایتالیا و معاون وی را به ایران مهم خواند و گفت: آنها در بازگشت از این سفر، نقش سفیر فرهنگی ایران را در ایتالیا و حتی در اتحادیه اروپا ایفا کردند و من فکر می‌کنم که به همان نسبت هم وزیر فرهنگ ایران و معاون فرهنگی وی و همچنین آقای شهرام‌نیا سفیر فرهنگ ما در ایران باشد.

چرتی با اشاره به ترجمه آثاری از نویسندگان مطرح ایرانی مانند محمود دولت‌آبادی، مصطفی مستور و فریبا وفی به زبان ایتالیایی و انتشار آنها در این کشور توسط ناشران تخصصی مانند «پونته ۳۳» تأکید کرد: ما فهرستی از کتاب‌های نویسندگان ایرانی را هم از وزارت فرهنگ ایران دریافت کردیم که آنها علاقه‌مند هستند به ایتالیایی ترجمه شود. طبیعتاً این مسئله نیازمند حمایت مالی است که از سوی وزارت فرهنگ ایران تأمین خواهد شد.

وی در عین حال در خصوص اقدامات ضروری برای شناخت بیشتر ایتالیایی‌ها از ادبیات ایران به بهانه حضور این کشور به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه آتی کتاب تهران تأکید کرد: واقعیت این است که برای شناخت بیشتر ایتالیایی‌ها از ادبیات ایران، باید اثر یا آثاری به این زبان ترجمه شوند که مثل بمب صدا کنند.