دوره آموزشی ـ مباحثاتی «فصل تحول» در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کارگاه تخصصی اسلامی سازی علوم با عنوان «فصل تحول» در مشهد مقدس برگزار می شود.

این دوره آموزشی با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته کشور همچون مهدی گلشنی، سعید زیباکلام، حسین کچویان، حجت الاسلام حمید پارسانیا، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی و جمیله علم الهدی در ۱۶۰ ساعت جلسات آموزشی و مباحثاتی در ۴۰ هفته برگزار می شود.

محورهای موضوعی این دوره آموزشی شامل: علم شناسی، بینش تمدنی، روش فقاهتی، الگوی شهر اسلامی و جریان شناسی نظریات علم دینی می شود.

آخرین مهلت ثبت نام در دوره آموزشی ـ مباحثاتی فصل تحول ۱۰ دی ماه اعلام شده و طلاب و دانشجویان علاقمند می توانند برای ثبت نام اینترنتی به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد به نشانی www. farhangi.mashhad.ir مراجعه کنند.

اولین کارگاه تخصصی اسلامی سازی علوم با عنوان فصل تحول توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برگزار می شود.