احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیاری از مناطق مسکونی رازوجرگلان بهعنوان بافت فرسوده محسوب میشود که نیاز به بهسازی و مقاومسازی دارد.
ریواده افزود: در حال حاضر بافت فرسوده و با قدمت بالا در راز و جرگلان در برابر مخاطرات طبیعی ازجمله سیل و زلزله استحکام ندارد و با توجه به فراوانی وقوع این نوع حوادث در این شهرستان باید مقاومسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در رازوجرگلان هنوز فرهنگ استفاده از تسهیلات مسکن روستایی برای بهسازی بافت مسکونی وجود ندارد، تصریح کرد: هماکنون این شهرستان از لحاظ مقاومسازی و بهسازی مسکن روستایی، عملکرد خوبی ندارد.
فرماندار رازوجرگلان اظهار کرد: همچنین با توجه به اینکه بسیاری از جمعیت این شهرستان روستایی و در حریم رودخانهها زندگی میکنند و ساختوساز غیرمجاز در حریم رودخانهها نیز به دلیل مقاوم نبودن و به عنوان خطر برای افراد محسوب می شود باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
ریواده یکی از دیگر از مشکلات درزمینهٔ مقاومسازی را نبود مجوز و سند برای زمینها و اراضی عنوان کرد و افزود: بهمنظور ساماندهی ساختوسازها باید سنددار شدن زمینها به کمک دهیاریها و دیگر دستگاههای متولی انجام شود.
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