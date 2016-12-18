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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در ارتفاعات تخت‌جمشید

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در ارتفاعات تخت‌جمشید

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دستگیری و انهدام باند غیرمجاز حفاری در ارتفاعات تخت جمشید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یگان حفاظت از آثار تاریخی، سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت الهی با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش واصله از دوستداران میراث فرهنگی استان فارس، مبنی بر وقوع حفاری غیرمجاز به قصد تحصیل اشیاء عتیقه در ارتفاعات مجموعه جهانی تخت جمشید، اکیپی مجرب از عوامل یگان حفاظت در معیت نیروی انتظامی به محل مورد نظر عزیمت کردند.

وی افزود: این اکیپ  با رعایت اصول حفاظتی، پس از ساعت‌ها گشت‌زنی و کمین در منطقه به یک دستگاه خودرو پژو مشکوک و در بررسی‌های انجام شده مشخص شد خودروی مذکور جهت انتقال حفاران در محل مورد نظر متوقف گردیده که در این راستا و طی عملیاتی غافلگیرانه، نیروهای یگان حفاظت استان فارس موفق به  دستگیری ۴ نفر اعضاء باند حفار غیرمجازشدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور افزود: از این متهمان مقادیری ادوات و ابزارحفاری شامل دو عدد دیلم، یک عدد بیزه دستی، طناب و... کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3853025

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