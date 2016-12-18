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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

جدیدترین یافته ها درباره بهترین زمان بارداری پس از سقط

جدیدترین یافته ها درباره بهترین زمان بارداری پس از سقط

زنانی که خیلی زود بعد از سقط جنین باردار می شوند، احتمال موفقیت بارداری شان بیش از آن هایی است که برای باردار شدن دوباره منتظر می مانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی،  برخلاف دستورالعمل های سازمان سلامت جهانی(WHO) که توصیه می کند بعد از سقط جنین حداقل باید شش ماه برای بارداری مجدد منتظر ماند، مطالعه ای در دانشگاه Aberdeen نشان داده است که بارداری هایی که در خلال شش ماه بعد از سقط جنین اتفاق می افتند، احتمال کمتری دارد که دچار سقط مجدد یا تولد زودرس نوزادان شوند.

پره اکلامپسی (فشار خون بالا در زمان بارداری)، وزن پایین در زمان تولد و مرده زایی در بین کسانی که در این شش ماه باردار شده اند و آن هایی که بعد از این شش ماه باردار می شوند تفاوتی را نشان نداده است.

هنوز محققان به این موضوع پی نبرده اند ولی یک توجیه برای این اتفاق این مطلب می تواند باشد که اگر فردی دچار سقط جنین شده باشد، در بارداری بعدی بیشتر از خودش مراقبت می کند و انگیزه بیشتری برای باردار شدن دارد و این امر از نظر ذهنی به وی کمک بیشتری می کند.

این مطالعه می تواند زوجین را ترغیب به بارداری بعد از سقط جنین کند در صورتیکه نگران سقط جنین مجدد نباشند زیرا احتمال بچه دار شدن آن ها افزایش می یابد.

کد مطلب 3853029

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