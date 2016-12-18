همکاری ایران، روسیه و سوریه برای تداوم پیروزی ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه دیدار کرد.
وی پس از این دیدار در تشریح گفتگوهای صورت گرفته بین دو طرف گفت: سرعت تحولات منطقه به طور عام و سوریه به طور خاص اقتضا میکند که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که روابط راهبردی با هم دارند، مشورتهایی با فاصله زمانی نزدیک انجام دهند، چون هر دو به شکل جدی از دولت و ملت سوریه حمایت میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه پیروزی اخیر در حلب مسئله مهمی است اما کافی نیست، افزود: مزدوران اخیراً در مناطقی از جمله رقه، تدمر و دیر و الزور حضور پیدا کردند؛ از این رو باید قدمهای بعدی برای شکست تروریستها برداشته شود.
ولایتی ادامه داد: این رفت و آمدها برای هماهنگی هر چه بیشتر در حوزه سیاسی، امنیتی و دفاعی ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه در مسکو دیدار میکنند، عنوان کرد: قبل از این دیدار، فرستاده پوتین مطالب مورد نیاز را منتقل میکنند؛ این دیدار زمینهساز گردهمایی آینده خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ایران و روسیه با دولت و ملت سوریه همواره همکاری کردند و استمرار این همکاری ضروری است چرا که از سازمان ملل تا گروههای دیگر در منطقه ممکن است بتوانند از هر طریقی پیروزیهای شکل گرفته را خنثی کنند.
ولایتی گفت: فریادهای بشردوستانه سر داده و نماینده آمریکا در سازمان ملل برای تروریستها اشک تمساح میریزد اما همین تروریستها مردم حلب را در سه تا چهار سال اخیر سر می بریدند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل درباره دو شهرک شیعهنشین الفوعه و کفریا عنوان کرد: بدون تردید باید به موازات خروج تروریستها از حلب، امکان دسترسی به دو شهرک شیعی مهیا شود تا بتوانیم هر امتیازی که متقابلاً به معارضین داده میشود، برای محاصرهشدگان نیز انجام دهیم؛ نه اینکه تروریستها از حلب خارج شوند اما شهرکنشینان شیعی همچنان در محاصره باشند.
وی درباره دستور رئیسجمهور نسبت به پیگیری عهدشکنی آمریکا گفت: رئیسجمهور نسبت به عهدشکنی آمریکا اقدام کردند و اقدامات بعدی هم متناسب با شرایط کار پیش میرود.
ولایتی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پاسخ این عهدشکنی آمریکاییها را خواهد داد.
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