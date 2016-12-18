تجهیز ناوگان امداد هوایی هلال احمر در دوران مهندس احمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در آیین تکریم از خدمات مهندس علی اصغر احمدی دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، افزود: نقطه وحدت همه مسلمانان بهره گیری از وجود مقدس و تعالیم پیامبر اسلام(ص) است و اگر همه ما با این مشترکات همگرا باشیم، بسیاری از مشکلات جهان اسلام حل خواهد شد.
وی با اشاره به خدمات و فعالیت های ارزشمند مهندس احمدی در هلال احمر در ۲ سال گذشته، اظهار کرد: خصوصیات شایسته ای در مهندس احمدی وجود دارد که شاید همین خصوصیات موجب شد که دیگران وی را از هلال احمر جدا کرده و در جایگاه مهمتری بکار بگیرند.
امتیاز بزرگ مهندس احمدی در شناخت مسائل ژئوپلتیک کشور
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اینکه مهندس احمدی شناخت بسیار خوبی از نقاط مختلف کشور دارند، اظهار کرد: این اشراف بسیار خوب بر مسائل و موقعیتهای ژئوپلتیک برای کسی که قرار است در سطح ملی، مدیریت یکی از بخشهای مهم و کلان کشور را بر عهده بگیرد، امتیاز بزرگی محسوب میشود.
وی با اشاره به سوابق متعدد و در موقعیتهای متفاوت مهندس احمدی در بخشهای قانونگذاری، اجرایی، بحران و ...، تصریح کرد: به علاوه از خصوصیات یک مدیر عملیاتی در سطح ملی، تحرک و تلاش فراوان برای پیشبرد امور است که مهندس احمدی با بهرهمندی از این ویژگی همواره سرعت عمل بسیاری داشتند؛ بسیاری از اوقات وی صبح در یک شهرستان، عصر در جایی دیگر و شب در استانی دیگر در حتال خدمت بودو این توانایی در رسیدگی به امور واقعا جای تقدیر دارد.
قاطعیت، تدبیر و شناخت بحران از خصوصیات بارز مهندس احمدی
ضیائی همچنین با اشاره به روابط بینبخشی وسیع مهندس احمدی با همکاران خود در دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی، گفت: اطلاعات وسیع از قوانین و مقررات و حضور ذهن بسیار زیاد مهندس احمدی از ویژگیهای خوب وی بود که بسیاری از اوقات موجب شد هلالاحمر حق خود را با تکیه به این ویژگیها مطالبه کند و در این دو سال همکاری، گاه نیز مشاهده کردم که مهندس احمدی در برخی موارد نظری درباره مسائل نمیدادند تا کاملا درباره موضوع تحقیق کرده و پس از ارزیابی کامل و کسب سابقه موثق، نظر خود را اعلام میکرد.
وی قاطعیت و توانایی بیان بسیار خوب، تدبیر و شناخت بحران را از دیگر خصوصیات بارز مهندس احمدی برشمرد و افزود: خدمت در شرایط عادی با بحران بسیار متفاوت است؛ مهم این است که بتوان در شرایط بحران به خوبی تصمیم گرفته و عمل کرد که مهندس احمدی با این ویژگی توانستند در اتفاقات مهم چون اربعین دو سال گذشته با تلاش بسیار طرح ملی را رقم بزنند و حقیقتا اداره ۲ میلیون نفر نیازمند آمادگی و برنامهریزی متعدد داشت که خوشبختانه به خوبی به سرمنزل مقصود رسید.
افتخارات هلالاحمر در اربعین امسال؛ محصول تدبیر و آمادگی این نهاد مردمی بود
به گفته رئیس جمعیت هلالاحمر، این جمعیت در اربعین امسال بسیار خوش درخشید و در دو حادثه تروریستی عراق، کارنامه خوبی از خدمات خود بر جا گذاشت و همه این افتخارات محصول تدبیر و آمادگی هلالاحمر بود و حتی ستاد مرکزی برگزاری مراسم اربعین نیز تکیه بر جمعیت هلالاحمر داشت و این مهم نشان از مدیریت بسیار خوب مهندس احمدی دارد.
وی با بیان اینکه از نکات بسیار مهم برای هلالاحمر، ارتباط نظاممند با مردم است، اظهار کرد: همسو با این هدف ایده خانههای هلال نیز از سوی مهندس احمدی مطرح و پیگیری شد و اکنون در حال اجرا است و امیدواریم روزی برسد که در محلات و مناطق مختلف کشور نیز توسعه یابد تا بتوانیم مردم را به صورت شبکهای منسجم در خدمت هلالاحمر داشته باشیم.
اقدام بسیار مهم هلالاحمر پس از انقلاب و تجهیز مجموعه بزرگ ناوگان هلیکوپتری
ضیائی با اشاره به مشکلات بسیاری که در زمینه تهیه بالگردهای هلالاحمر وجود داشت، عنوان کرد: موضوع راهاندازی چنین سیستمی برای امداد و نجات کشور، کار بسیار دشواری بود که خوشبختانه با مدیریت مهندس احمدی و تلاش برخی همکاران این مهم به خوبی پیش رفت و اقدام بسیار مهم هلالاحمر پس از انقلاب و تجهیز مجموعه بزرگ ناوگان هلیکوپتری هلالاحمر، رقم خورد.
به گفته وی، اخذ مصوبات مهمی چون تشکیل شورای آموزش، پژوهش و فناوری، اصلاح قانون انتخابات جمعیت هلالاحمر، تدوین برنامه راهبردی جمعیت هلالاحمر که برنامه پنجساله نخست آن آماده تقدیم به شورای عالی جمعیت است و ... نیز از دیگر مصوباتی بود که با کمک و مدیریت مهندس احمدی از شورای عالی جمعیت هلالاحمر کسب شد.
جایگاه جدید مهندس احمدی برای آینده کشور بسیار مهم خواهد بود
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به مدیریت بسیار خوب برگزاری انتخابات هلالاحمر در سال جاری، اظهار کرد: همه این موارد موجب شد تا ماموریت بسیار مهمی به مهندس احمدی در وزارت کشور سپرده شود و در این زمینه وزیر کشور نیز دو بار با من صحبت کردند و من نیز از اینکه مدیر قوی هلالاحمر را از این نهاد مردمی جدا میکنند، اظهار ناراحتی کردم.
وی با آرزوی موفقیت برای مهندس احمدی در جایگاه جدید مدیریتی خود، گفت: جایگاه جدید مهندس احمدی برای آینده کشور بسیار مهم خواهد بود و قطعا وی در جایگاه جدید و با توجه به ارتباطات گسترده ای که دارد، میتواند کمک بسیاری به هلالاحمر و پیشبرد امور این نهاد مردمی انجام دهد.
انتصاب مهندس احمدی به عنوان مشاور عالی رئیس جمعیت هلالاحمر
ضیائی با تقدیر از خدمات و اقدامات شایسته مهندس احمدی در مدت زمان مدیریت خود به عنوان دبیرکل جمعیت هلالاحمر، اظهار کرد: امیدوارم خدمات شایسته مهندس احمدی در راه خدا و خدمت به مردم در هلال احمر مقبول درگاه احدیت باشد و از آنجا که خدمت در هلالاحمر همواره برای مدیران این نهاد مردمی ماندگار خواهد بود، افتخار داریم تا در خدمت مهندس احمدی به عنوان مشاور عالی رئیس جمعیت هلالاحمر باشیم.
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