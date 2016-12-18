باغ رضوان اصفهان برای افراد بی بضاعت تخفیف قائل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، محمد پرورش، با اشاره به قیمت پایه قبور باغ رضوان اظهار داشت: قبور باغ رضوان در سه فاز قرار دارد که قیمت پایه آن از دو میلیون ریال تا ۳۴ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: جهت دفن اموات هزینه خدماتی از قبیل؛ تغسیل، تکفین و تدفین که چیزی حدود چهار میلیون و پانصد هزار ریال است به این مبلغ پایه افزوده خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان ادامه داد: براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ۹ درصد ارزش افزوده به مبلغ افزوده خواهد شد.

وی پیرامون هزینه مجوز پیش خرید قبور افزود: فرمول محاسبه پیش مجوز خرید قبور، ۴۵ درصد بیشتر از قیمت پایه محاسبه می شود.

پرورش در مورد خیرات عنوان کرد: خیرات با رضایت متقاضیان و براساس فر مصوب که مصادیق خیرات در آن نیز معین شده اخذ خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، این سازمان درخصوص افراد بلاصاحب، بی بضاعت و مجهول الهویه به صورت ویژه اعمال تخفیف می کند و معرفی شدگان از نهادهای حمایتی اعم از بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید نیز مشمول تخفیف می شوند که در مجموع مبلغ این تخفیفات در سال در حدود چهار میلیارد ریال است.

گفتنی است؛ قیمت های فوق براساس مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان است و در مقایسه با قیمت سایر آرامستان ها متعادل است.