به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی دکتر محمد آشوری، محمد آشوری با اعلام ورود مجلس شورای اسلامی به سفارشهای خارجی بهویژه در موضوع اخیر خرید کشتی، اظهار کرد: یکی از اقدامات دولت یازدهم در شرایط کنونی، نوسازی ناوگان کشتیرانی تجاری ایران و رشد تواناییهای این حوزه بوده است که انتظار داریم متناسب با سفارش به خارجیها، از توان داخلی نیز در این زمینه استفاده شود.
آشوری اظهارداشت: مزیت ما در شمال و جنوب کشور وجود سواحل گسترده و وسیعی است که امکان دسترسی ما را به کشورهای مختلف و همینطور در جنوب کشور به آبهای آزاد فراهم آورده است اما غفلت تاریخی ما از دریا موجب شده اکنون نیز در کشوقوس بهرهمندی از ظرفیتها و پتانسیلهای دریایی با اشکال جدیدی از گرفتاری مواجه باشیم که یکی از آنها کندی روند توسعه سواحل و بنادر کشورمان در مقایسه با رقبای منطقهای است.
وی بیان داشت: اگرچه وجود شرایط تحریم در طول سالهای بعد از انقلاب یکی از عوامل کندی روند توسعه سواحل جنوبی کشور بوده است اما نباید از فقدان نگاه آمایشی به این مناطق نیز غافل باشیم و لذا باید با یک برنامهریزی 10 ساله و حتی کمتر، این عقبماندگی را جبران کنیم.
عضو هیئترئیسه مجلس عنوان کرد: رقبای منطقهای ما هرگز منتظر ما برای توسعه زیرساختهایشان باقی نمیمانند و همان رقابتی که در حوزه نفت در برداشت از میادین مشترک نفتی میان ایران و کشورهای پیرامونی خلیجفارس جریان دارد، دستکم در 10 حوزه مختلف دیگر نیز وجود دارد و اگر ما بهموقع در این حوزهها سرمایهگذاری نکنیم، در آیندهای نهچندان طولانی خسارات زیادی خواهیم دید.
آشوری یکی از جدیترین تأکیدات مجلس شورای اسلامی به مسئولان را موضوع توسعه سواحل و جزایر و بنادر ایران در خلیجفارس برای افزایش سهم ایران از اقتصاد منطقه عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات دولت یازدهم در شرایط کنونی، نوسازی ناوگان کشتیرانی تجاری ایران و رشد تواناییهای این حوزه بوده است که انتظار داریم متناسب با سفارش به خارجیها، از توان داخلی نیز در این زمینه استفاده شود.
وی با اشاره به رشد کمنظیر صنایع دریایی کشور در حوزه ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت نفت کشور، خاطرنشان کرد: حاصل اعتماد مدیران وزارت نفت به توان داخلی و شکلگیری یک عزم بلند در مجموعه ایزوایکو موجب شد تا اکنون بخش قابلتوجهی از نیازهای پیچیده و انحصاری این صنعت در داخل تولید شود و اگر در حوزه کشتیسازی نیز ما این اعتماد را به توان داخل تقویت کنیم، بدون شک عبور از ضعفها و نواقص آسانتر خواهد شد.
آشوری درباره اهمیت صنعت دریایی کشورمان نیز اضافه کرد: اگر یک هزارم آنچه در صنعت خودرو سرمایهگذاری و حمایت صورت گرفته در صنعت کشتیسازی سرمایهگذاری کرده بودیم، اکنون تمامی دریاهای جهان در تسخیر توانمندی ما بود و از سوی دیگر مناطق ساحلی ایران به رشدی دهها برابر وضعیت امروزی خود رسیده بود لذا انتظار این است که همتراز با سفارشهای خارجی در حوزه صنایع دریایی، نگاه جامعی نیز به این سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته در حوزه کشتیسازی در داخل نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم از تجربیات جهانی در این زمینه بهره بیشتری بگیریم.
نماینده مردم بندرعباس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی موضوع قرارداد با کره را درزمینهٔ خرید کشتی بررسی خواهد کرد و بهزودی در مجلس شورای اسلامی از طرفهای داخلی مرتبط با این حوزه دعوت خواهیم کرد تا در نشست ویژهای با حضور مسئولان کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس، ابعاد مختلف موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوانیم به مدیران این بخشها کمک کنیم تا تصمیمات هر چه جامعتری در این حوزه اتخاذ کنند.
آشوری همچنین یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید در برنامه ششم توسعه را موضوع اقتصاد دریا محور برشمرد و تصریح کرد: تقویت صنایع دریایی بهعنوان بخشی از اقتصاد دریا محور مطرح است و امیدواریم باور به حمایت از تولید ملی در جامعه بخصوص در میان مسئولان عالی کشور نهادینه شود.
وی در پایانبر ضرورت رشد کیفیت و ارتقای تراز فنی تولیدات داخلی در حوزه صنعت کشتیسازی نیز تأکید کرد و گفت: در صورت وجود توان فنی و سابقه ساخت شناورهای باکیفیت است که میتوان از این صنعت حمایت ویژه داشت.
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