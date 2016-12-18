۶۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان جنوبی کشف و ضبط شد

محمدرضا حسنی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۵ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال بوده که افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

وی با اشاره به کشف و ضبط ۴۱ هزار و ۳۶۰ لیتر فراورده های نفتی قاچاق در این مدت، بیان کرد: همچنین در این مدت بالغ بر دو هزار راس دام قاچاق کشف شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی به کشف و ضبط یک میلیون و ۳۴۷ هزار نخ سیگار قاچاق در این مدت اشاره کرد و گفت: این میزان نیز در مقایسه با سال گذشته که ۸۷۸ هزار نخ بوده افزایش چشمگیر داشته است.

تشکیل ۱۲۰۰ پرونده قاچاق

حسنی مقدم، میزان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی در این مدت را ۴۵ هزار و ۶۸ قلم عنوان کرد و افزود: طی هشت ماهه گذشته ۷۹ هزار و ۹۲۹ عدد دارو قاچاق کشف شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۲۳ هزار و ۵۲ ثوب پوشاک قاچاق توسط دستگاه های نظارتی و امنیتی استان کشف و ضبط شده است.

وی، کشف و ضبط ۲۰۹ مورد لوازم یدکی، ۳۱۹ هزار و ۷۶۷ کیلوگرم برنج، سه مورد وسایل نقلیه، دو هزار و ۹۷۶ عدد تجهیزات ماهواره و هشت هزار و ۳۰۵ عدد لوازم خانگی قاچاق را از دیگر اقدامات استان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مدت یک هزار و ۱۹۱ پرونده قاچاق زیر ۱۰۰ میلیون در استان تشکیل شده است، عنوان داشت: تعداد پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون این مدت نیز ۹ مورد بوده است.