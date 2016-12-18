کتابت کل قرآن توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دانشجویان عضو کانون قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانستند کل قرآن کریم را در غرفه کتابت قرآن کریم این دانشگاه، کتابت کنند.

در این طرح ۶۰۴ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز حضور داشتند که هرکدام توفیق کتابت یک صفحه از کلام الهی را داشتند.

این قرآن کتابت شده، پس از صحافی، در مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی تبریز پنجم دی ماه باحضور دکتر محمدمهدی بحرالعلوم، رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، رونمایی خواهد شد.

همچنین از کاتبان این قرآن، با تقدیم هدایایی تجلیل می‌شود.